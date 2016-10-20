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Правительство решило повысить страховые взносы с зарплат

10:29 20.10.2016
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Правительство приняло решение об увеличении с 2019 года отчислений с зарплат в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с 5,1 процента до 5,9 процента, сообщили «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.

Повышение взноса, пояснили они, необходимо для балансировки бюджета ФОМСа после выполнения майских указов о повышении зарплат медработникам.

По словам собеседников издания, обсуждалась возможность повышения отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования до 6 процентов. Однако после совещания у вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок, было принято решение о повышении тарифа до 5,9 процента.

Повышение взноса в ФОМС на 0,8 процентного пункта в 2019 году принесет дополнительно от 182 миллиардов до 190 миллиардов рублей, исходя из двух вариантов прогноза Минэкономразвития (взнос берется со всего фонда оплаты труда).

14 октября «Ведомости» сообщали, что в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования не хватает 0,5 триллиона рублей на повышение в 2017–2019 годах зарплат медицинским работникам, предусмотренное «майскими указами» президента РФ. Бюджет ФОМС, указывало тогда издание, — единственный, который пока не сбалансирован.

Темы: Сотрудники, Социальные проблемы в России, Страхование и страховые компании в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 12:43
Как так?

Нам же от санкций только лучше,сам премьер и президент вот недавно регулярно говорили!Типа чем больше санкций для России,тем богаче и веселее жить будем.А тут налоги собрались с простых работяг подымать...
20.10.2016, 12:33
T

Эти налоги на танки идут
20.10.2016, 12:28
Правильно

Надо чтобы народ не взбунтовался больше полиции, ОМОНА, национальной гвардии и частных охранных агенств. Тогда никто не будет бунтовать, все будут работать на благо Родины!
Все комментарии (10)
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