Правительство решило повысить страховые взносы с зарплат

Правительство приняло решение об увеличении с 2019 года отчислений с зарплат в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) с 5,1 процента до 5,9 процента, сообщили «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.

Повышение взноса, пояснили они, необходимо для балансировки бюджета ФОМСа после выполнения майских указов о повышении зарплат медработникам.

По словам собеседников издания, обсуждалась возможность повышения отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования до 6 процентов. Однако после совещания у вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок, было принято решение о повышении тарифа до 5,9 процента.

Повышение взноса в ФОМС на 0,8 процентного пункта в 2019 году принесет дополнительно от 182 миллиардов до 190 миллиардов рублей, исходя из двух вариантов прогноза Минэкономразвития (взнос берется со всего фонда оплаты труда).

14 октября «Ведомости» сообщали, что в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования не хватает 0,5 триллиона рублей на повышение в 2017–2019 годах зарплат медицинским работникам, предусмотренное «майскими указами» президента РФ. Бюджет ФОМС, указывало тогда издание, — единственный, который пока не сбалансирован.