]]> ]]>
Главная В России Новости

Россия предъявила доказательства удара ВВС Бельгии по Сирии

15:51 21.10.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Елена Колебакина
Здание МИД РФ © KM.RU, Елена Колебакина
Сюжет: Сирийский кризис

МИД РФ вызвал посла Бельгии Алекса Ван Меувена, представив дипломату доказательства атаки бельгийскими ВВС пригорода Алеппо. Об этом сообщает ПАСМИ.

«Бельгийскому дипломату были представлены доказательства причастности ВВС Бельгии к бомбардировке населенного пункта Хассаджак. Сказано, что подробные сведения о технических аспектах полета двух самолетов F-16 были также переданы ранее по линии Минобороны РФ военному атташе Бельгии в Москве», — передает пресс-служба МИД.

Российская сторона утверждает, что два бельгийских F-16 бомбили поселение в провинции Алеппо 18 октября. В результате инцидента погибли шесть мирных жителей.

Между тем министр обороны Бельгии Стивен Вандепут утверждает, что Россия сфабриковала улики, чтобы ложно обвинять ВВС его страны. В связи с этим он потребовал, что Москва опубликовала официально опровержение, которое, по его словам, было «беспочвенным и необоснованным», пишет Reuters.

Темы: Россия, Бельгия, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2016, 20:48
Тау

:-))) вообще-то он из них и не вылезал!
21.10.2016, 20:37
Ещё раз:

..доктор, жми на капу! Нечто не понятно?
21.10.2016, 20:35
помнится..

когда люди задавали вопросы Рогозину, какого ... мы предоставляем аэродром Ульяновск-Восточный в качестве перевалки для НАТО, тот, в качестве аргумента, применил точь-в-точь ваш рост (также по-хамски). Вы, часом, не Рогозин?
Все комментарии (24)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.