Россия предъявила доказательства удара ВВС Бельгии по Сирии
МИД РФ вызвал посла Бельгии Алекса Ван Меувена, представив дипломату доказательства атаки бельгийскими ВВС пригорода Алеппо. Об этом сообщает ПАСМИ.
«Бельгийскому дипломату были представлены доказательства причастности ВВС Бельгии к бомбардировке населенного пункта Хассаджак. Сказано, что подробные сведения о технических аспектах полета двух самолетов F-16 были также переданы ранее по линии Минобороны РФ военному атташе Бельгии в Москве», — передает пресс-служба МИД.
Российская сторона утверждает, что два бельгийских F-16 бомбили поселение в провинции Алеппо 18 октября. В результате инцидента погибли шесть мирных жителей.
Между тем министр обороны Бельгии Стивен Вандепут утверждает, что Россия сфабриковала улики, чтобы ложно обвинять ВВС его страны. В связи с этим он потребовал, что Москва опубликовала официально опровержение, которое, по его словам, было «беспочвенным и необоснованным», пишет Reuters.