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Трое пострадали при аварийной посадке вертолета на Ямале

21:24 21.10.2016
Вертолет Ми-8. Фото с сайта wikipedia.org
Вертолет Ми-8. Фото с сайта wikipedia.org
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Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» совершил жесткую посадку на Ямале. В результате пострадали три человека. Об этом РИА Новости рассказали в Росавиации.

Инцидент произошел в Пуровском районе ЯНАО На борту вертолета находились три члена экипажа и 22 нефтянника-вахтовика. Ми-8 выполнял полет по маршруту Красноярский край-Сузумское месторождение-Уренгой. О пострадавших сообщил вышедший на связь командир вертолета.

В экстренных службах агентству сообщили, что к месту посадки вертолета направлены спасатели и полиция. В Уральском следственном управлении на транспорте СКР добавили, что по факту происшествия начата доследственная проверка.

Предполагается, что причиной инцидента могли послужить неблагоприятные погодные условия. Однако не исключаются и ошибка пилотирования, и техническая неисправность вертолета.
 

Темы: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Следственный комитет России
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