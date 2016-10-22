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В результате крушения на Ямале вертолета погибли 19 человек

09:24 22.10.2016
Вертолет Ми-8. Фото с сайта wikipedia.org
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По уточненным данным, в результате крушения на Ямале вертолета Ми-8 от полученных травм погибли 19 человек, в том числе, весь экипаж – три человека.

На месте падения спасателям пришлось извлекать тела погибших нефтяников и членов экипажа, а также деблокировать пострадавших из лежащего на боку искореженного и деформированного корпуса вертолета с помощью специального оборудования, передают Вести.

Состояние пострадавших, эвакуированных с места происшествия вертолетом, тяжелое. Один из них, доставленный в больницу поселка Уренгой, находится в состоянии средней степени тяжести, у него переломы. Еще двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу поселка Новозаполярный, их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, накануне вечером поступила информация о жесткоцй посадке в 80 километрах от поселка Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол", совершавшего перелет по маршруту Сузунское месторождение (Красноярский край) — поселок Уренгой. На борту находились 22 человека – трое членов экипажа и 19 сотрудников подрядной организации.

Темы: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 11:04
Татьяна Алексеевна

Приношу свои соболезнования родным и близким погибших.Выжившим - скорейшего выздоровления.
22.10.2016, 10:16
Вадим (охотник за бакланами)

В крушение авиационной техники в РФ, уже никого не удивишь -это обычные будничные новости.
А вот стеклянные двери в подьездах, над разработкой которых работает правительство день и ночь -это да !
Господи даруй России ,немногословного, но делами сказанными ,молодого, прямолинейного, мудрого, главу государства, честное разумное правительство, и Небесное царствие погибшим.Аминь.
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