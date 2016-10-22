В результате крушения на Ямале вертолета погибли 19 человек

По уточненным данным, в результате крушения на Ямале вертолета Ми-8 от полученных травм погибли 19 человек, в том числе, весь экипаж – три человека.

На месте падения спасателям пришлось извлекать тела погибших нефтяников и членов экипажа, а также деблокировать пострадавших из лежащего на боку искореженного и деформированного корпуса вертолета с помощью специального оборудования, передают Вести.

Состояние пострадавших, эвакуированных с места происшествия вертолетом, тяжелое. Один из них, доставленный в больницу поселка Уренгой, находится в состоянии средней степени тяжести, у него переломы. Еще двое пострадавших были доставлены вертолетом в больницу поселка Новозаполярный, их состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщалось, накануне вечером поступила информация о жесткоцй посадке в 80 километрах от поселка Уренгой Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа вертолета Ми-8 авиакомпании "Скол", совершавшего перелет по маршруту Сузунское месторождение (Красноярский край) — поселок Уренгой. На борту находились 22 человека – трое членов экипажа и 19 сотрудников подрядной организации.