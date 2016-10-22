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Руководство московского метро работает над оптимизацией аудиообъявлений

18:45 22.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Руководство метрополитена работает над сокращением и оптимизацией аудиообъявлений. В поездах Московского метрополитена полностью перезапишут аудиообъявления. Все работы завершатся в ближайшие несколько дней.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов: «На самом деле, сейчас мы полностью перезаписываем все сообщения, которые звучат в поездах. До конца ноября пассажиры метро смогут услышать новую аудиоленту. На 30-40% сократится количество звучащего текста».

Эксперт рассказал, что сейчас руководство метрополитена работает над оптимизацией объявлений. Если сейчас диктор говорит: «Станция «Лужники». Пересадка на станцию «Спортивная» Сокольнической линии», то в ближайшем будущем фразы «Сокольнической линии» не будет. Дело в том, что другой станции под названием «Спортивная» в Московском метрополитене нет.

«Мы оптимизируем аудиоленту для всех станций с уникальными названиями».

Ранее стало известно, что руководство метрополитена планирует установить зарядки для мобильных телефонов, информационные стойки и цветы на всех станциях МЦК.

Темы: Москва, ГУП «Московский метрополитен»
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