Монстры в Эрмитаже

Странные экспонаты появились среди классических шедевров главного музея страны



Фото с сайта wikimedia.org

Собачьи скелеты, выпотрошенные чучела птиц, чудовищные рогатые жуки вдруг появились среди позолоченных люстр, картин великих мастеров и белоснежных колонн парадных залов Эрмитажа. В зале фламандской и голландской живописи, например, выставлены два натуральных собачьих скелета, держащих в зубах ярких попугаев.

Что это значит, и зачем эти монстры появились в храме классического искусства, которым по праву считается Эрмитаж, посетители понять не могут. Экскурсанты удивляются, качают головами, разводят руками, фотографируют.

Жуткие монстры расставлены в музее без всяких поясняющих табличек, прямо среди известных всему миру картин и скульптур, озадачивая и пугая тех, кто их увидел. Но оказывается, все эти, прямо скажем, пугающие экспонаты, – не декорация для съемок фильма ужасов, а… «художественная выставка» скандально знаменитого бельгийского художника Яна Фабра. Официально она открылась 22 октября, но ее заранее показали журналистам, на экспонаты с изумлением взирают пришедшие на встречу с прекрасным озадаченные экскурсанты. Словом, скандал уже начался.

Называется экспозиция работ Фабра «Рыцарь отчаяния – воин красоты». Насчет отчаяния понять еще можно – оно охватывает каждого, кто пришел в Эрмитаж, чтобы познакомиться с настоящим искусством, а вместо этого видит каких-то жутких насекомых и выпотрошенных собак. А вот, что касается красоты, то ее в работах Фабра что-то не видно...

Впрочем, в Европе его считают гением. Родился Ян Фабр в Антверпенe. Его дед – знаменитый энтомолог Жан-Анри Фабр, автор книги «Жизнь насекомых». Отсюда, наверное, и интерес художника к крылатым тварям. Учился в Муниципальном институте декоративных искусств и в Королевской Академии изящных искусств. На Западе он сегодня знаменит не только как скульптор и художник, но и еще и как писатель и театральный режиссер. «Мир насекомого, человеческое тело и стратегия войны — три центральные темы, которые он использует в своем творчестве», – пишет о нем либеральная Википедия.

Под стать жутким творениям Фабра и его упражнения на сцене театра. Во время его постановок живых лягушек заворачивают в рубашки и топчут ногами, голые короли и в самом деле разгуливают перед публикой в чем мать родила, принцесс заставляют обнажать грудь, сопрано исполняет арию и получает пощечины, слепой тенор размахивает вокруг себя кухонным ножом и т.п. Не случайно, на скандальные спектакли Яна Фабра дети до 16 лет не допускаются.

Фабр имеет репутацию мастера скандального эпатажа. Одни, как мы уже говорили, считают его гением, другие называют ловким мошенником от искусства. Некоторые свои рисунки, чтобы пуще шокировать публику, он писал собственной кровью. И эпатаж работает.

На своих монстрах, расставляемых по всему миру, и театральных ужасах Фабр нажил немалое состояние. У него две фирмы, которые делают на его выставках большие деньги.

Конечно, под свое творчество маэстро подводит философскую базу. Панцири страховидных жуков, как считает Фабр, исполняют роль внешнего скелета и должны символизировать будущее представление о человеке.

Он создал целую коллекцию автопортретов – 36 страшных бюстов в технике бронзовой отливки, где он сам изображен с рогами и ослиными ушами. Смерть и уродство – вот что, по мнению Фабра, ждет человечество.

И тут сразу возникает закономерный вопрос: для того, чтобы сказать нам об этом и показать своих монстров, этого бельгийца, который сам себя изображает с дьявольскими рогами, и пригласили в Эрмитаж? Для этого отвели его дохлым собакам и рогатым жукам в виде особого почтения к этому пропагандисту «смерти и уродства» самые престижные залы не только в Главном штабе – филиале Эрмитажа, где выставляется современное искусство, а даже в самом Зимнем дворце?

Фабром восхищаются на Западе? Считают гением? Но на Западе сегодня много чем восхищаются, даже тем, что у нас в России, кроме горстки либеральных эстетов, не нравится никому. У нас последнее время громадные очереди стоят на выставках классиков – Серова и Айвазовского, а залы, где выставляют поделки деятелей вроде Фабра, – пусты. Зачем нам их навязывают? Зачем отводят места в самом главном музее страны?

То, что эта выставка вызовет очередной скандал, никто в Петербурге не сомневается. «В Отделе современного искусства Эрмитажа, – пишет корреспондент самой популярной в городе интернет-газеты «Фонтанка», – потирают руки в ожидании скандала: во всем мире выставки этого автора не обходятся без жарких дискуссий».

«Скажите, картины с этих мест забрали на реставрацию, или что это такое?» – интересуется мужчина у служительницы музея, показывая на чернильные синие картины Фабра, повешенные вперемешку с основной экспозицией (кстати, ради этой выставки на несколько десятков сантиметров раздвигали постоянную развеску). В ответ служительница только с недоумением разводит руками.

Еще более скандальные экспонаты Фабра ждут посетителей в филиале музея – в Главном штабе, расположенном напротив Эрмитажа, на той же Дворцовой площади. Там громоздятся арт-объекты в виде инвалидных колясок, костылей и чучел животных.

Чтобы заранее отвести протесты возмущенных посетителей, в Эрмитаже подчеркивают, что специально уточняли у художника — он собак не убивал, но сотрудничал со службой, занимающейся сбором тел животных, сбитых автомобилями на дорогах.

Что будет скандал, подтвердил уже сам Фабр. Во время встречи с журналистами он напялил на себя средневековые доспехи, и в таком виде непринужденно разгуливал перед изумленными акулами пера по бывшим покоям русских императоров.

Получается почти как у Маяковского, который высмеивал нагло поселившегося в Зимнем Керенского:

Дворец не думал

о вертлявом постреле,

не гадал, что в кровати,

царицам вверенной,

раскинется какой-то

присяжный поверенный…

А сегодня гордый царский дворец, конечно, тоже не ожидал, что какой-то заезжий пострел от искусства будет позировать на фоне трона российских императоров, напялив на себя рыцарские доспехи.

Зачем он это делал? Изображал из себя «рыцаря добра и воина красоты»? Ну, и пусть себе изображает, но только Эрмитаж, славный великими традициями мирового классического искусства, тут при чем? Разве это место для эпатажа и сомнительных экспериментов для зарубежных деятелей со скандальной репутацией?

Увы, скандалы вокруг того, что творится в наши дни в главном музее страны, последнее время вспыхивают постоянно. Недавно в связи с многочисленными жалобами петербуржцев прокуратуре пришлось производить проверку скандальной выставки братьев-англичан Джейка и Диноса Чепменов «Конец веселью». Центральный проект представлял собой 9 витрин-аквариумов, в которых находились небольшие человеческие фигурки, сделанные из пластика. Большинство из них были одеты в нацистскую форму и вовлечены в фантасмагорическое насилие: они повально уничтожали друг друга.

Кроме того, в работах братьев Чепменов имелись христианские символы, распятый Рональд Макдональд, «босховские» уродцы. Под предлогом показа ужасов нацизма были представлены свастики, трупы, кровавое месиво из пластиковых фигурок, героев западной масс-культуры. К христианским крестам Чепмены приколотили плюшевых мишек, что вызвало бурю протестов возмущенных верующих. Как сообщила тогда журналистам помощник прокурора Петербурга Марина Николаева, от петербуржцев поступило 117 жалоб.

Однако за Чепменов вступился тогда лично директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он срочно созвал пресс-конференцию, на которой энергично обрушился на петербуржцев: «Потрясающий пример культурной деградации общества и высокие рассуждения о кресте, за которыми нет сути религиозной, – гневно заявил глава музея. – Только идиоты могут считать, что выставка оскорбляет крест. Речь идет о страшном суде в наше время. Что искусство, а что нет, определяет только музей, а не уличная публика», – заявил директор музея, не исключив, что многие письма в Эрмитаж «могут быть написаны душевнобольными».

То есть, по мнению Пиотровского, мы имеем право покупать билеты в Эрмитаж (цены на которые недавно, кстати, резко повысились), но оценивать экспозицию у нас ума не хватит…

И действительно, никаких выводов из массовых протестов против кощунства Чепменов в Эрмитаже сделано не было. И вот теперь уже и в парадных залах Зимнего дворца выставлены жуткие уродцы современных западных «пострелов» при искусстве.

Не будет лишним напомнить и о другом скандале, который уже давно показал, что в главном музее страны далеко не все благополучно. Речь идет об обнаруженных в 2006 году грандиозных хищениях произведений искусства. Как выявила Счетная палата, проверявшая Эрмитаж, разворовывались музейные ценности и денежные средства. Из 50-ти, выбранных наугад, единиц хранения отсутствовали 47, от выставочной деятельности Эрмитажа государство недополучило якобы сотни миллионов рублей, порядка двухсот тысяч экспонатов оказались не закреплены за материально ответственными лицами, сотни были переданы в другие учреждения и не вернулись обратно.

Как удалось выяснить газете «Известия», ревизоры недосчитались в запасниках нескольких десятков икон в позолоченных и серебряных окладах, лампад, чаш и другой церковной утвари; кубков, ковшей, рюмок, солонок, вилок – все из серебра и по большей части с эмалью; часов, портсигаров, брошей, рамочек для фотографий – всего 221 предмет. А произошло всё очень просто. Экспонаты были украдены самими сотрудниками музея и проданы не как материальные ценности – «золото, бриллианты», а как экспонаты с музейным и научным контекстом.

Тогда Пиотровский красиво «перевёл стрелки»: «Это взрыв, это болезнь общества, – говорил он о кражах в Эрмитаже. – Я до сих пор в шоке и не могу понять, как это произошло».

Директор Эрмитажа тогда отделался выговорами от тогдашнего министра культуры Михаила Швыдкого за кражи из музея экспонатов на сумму около трех миллиардов рублей.

Чудовища, монстры и никому не понятные «инсталляции» восхваляемых либералами западных мастеров последнее время буквально атакуют Петербург. В двух шагах от Эрмитажа в классическом здании недавно отремонтированного Манежа открылась выставка «Предвосхищение. Конструктор будущего» канадского футуриста, писателя и художника Дугласа Коупленда, автора культовой книги «Поколение Х».

И, как и выставка в Эрмитаже, она тоже сразу вызвала недоумение у посетителей. Вот как описывают ее петербургские СМИ. Посетитель попадает в центральный зал первого этажа, гуляя по которому он может смотреть театральные мини-представления, разворачивающиеся на шести сценах, расположенных в боковых галереях и обращенных к центру зала. Каждая из площадок что-то символизирует и кем-то обитаема: на желтой сцене в окружении летающих колб и холодильника «живут» ученые, на красной – рабочие в касках, на синей – хрестоматийные ковбои на фоне цветочков, на зеленой – космонавты, на сиреневой – танцующие под диско-шарами влюбленные, а на голубой – спортсмены среди своих снарядов.

Всех этих людей в режиме реального времени играют актеры, на каждой из сцен их по двое – это артисты петербургских театров и студенты. Они пританцовывают под музыку и всякими другими способами оживляют интерьер, а попутно выдают зрителям кубики из цветного картона (под цвет своей сцены). Подразумевается, что вдохновленные посетители берут кубики у артистов и идут в центр зала клеить их в произвольные места уже имеющейся конструкции. Напомним, цвет кубика обозначает какую-то сферу человеческой деятельности (науку, спорт, физический труд) – а потому, дополняя инсталляцию своим кубиком (или кубиками), посетитель как бы «голосует» за развитие соответствующей области в нашем общем будущем.

Впрочем, если с идеей все более или менее понятно, то форма ее подачи, мягко говоря, не впечатляет. Представления на сценах (к слову, они будут идти постоянно все время работы выставки – то есть до 25 октября) являются не полноценными художественными высказываниями, а лишь зарисовками, символами. В них нет развития, нет историй – есть только яркие анимированные картинки на задниках и телеэкранах. Хореография примитивна. В итоге у зрителя остается двойственное ощущение: либо все настолько просто, что становится скучно, либо настолько сложно, что не понять, в каком направлении развивать фантазию.

Посредине зала, рядом с автомобилем марки спонсора проекта, стоит нечто вроде космического вездехода, композиционно ни с чем не связанного – по крайней мере, пока: возможно, по мере прихода в «Манеж» посетителей, конструкция из складываемых ими кубиков «доберется» и до него.

Наблюдая за тем, кого выставляют сегодня в самых престижных залах Петербурга, невольно напрашивается вопрос, а зачем нам это нужно? «Эти художники популярны на Западе!» – с презрительной миной на лице бросят нам в ответ организаторы их экспозиций, а то и прямо назовут задающих такие вопросы «идиотами».

Верно, они там и в самом деле, быть может, популярны, потому что на Западе либеральные глобалисты сегодня всем навязывают свои ценности: гей-парады, однополые браки, высокомерное презрение к нравственности и морали, что подается как высшие достижения «свободного общества», и «современное искусство» под стать этим «принципам».

Но зачем к нам-то тащить весь этот мусор? Зачем отдавать под выставки монстров и странные, никому непонятные «перфомансы» лучшие залы города и страны?