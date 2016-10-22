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СМИ узнали о закрытии уголовного дела зятя Сердюкова

14:45 22.10.2016
Валерий Пузиков. Коллаж © KM.RU
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Следователь главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР прекратил уголовное преследование зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова бизнесмена Валерия Пузикова и двух его сообщников - Валерия Седова и Ирины Петуховой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Им инкриминировалась растрата денежных средств ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр Минобороны».

По данным источника, дело было прекращено после переквалификации обвинения, предъявленного фигурантам расследования. Если сначала им инкриминировались тяжкие преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), то затем следствие само облегчило участь фигурантов, вменив им в вину ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), которая относится к категории преступлений средней тяжести.

Вменение в вину более легкой статьи, в свою очередь, позволило обвиняемым Седову и Петуховой попасть под действие амнистии, объявленной в часть 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Бывшие военные коммерсанты не являлись участниками боевых действий и орденоносцами, на которых прежде всего распространяется амнистия, но смогли воспользоваться ею, по данным источника «Коммерсанта», как пенсионеры.

Валерий Пузиков, который младше своих подельников и не имеет никаких заслуг перед родиной, амнистию не заслужил. Однако и его уголовное преследование было прекращено — как следовало из нового обвинения по ст. 201 УК РФ, инкриминируемое злоупотребление он совершил более шести лет назад, а за это время уже вышел срок давности для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести.

В итоге уголовное преследование всех трех фигурантов было прекращено следствием по не реабилитирующим их обстоятельствам. Руководство ГВСУ СКР согласилось с решением следователя.

Затем прекращенные материалы поступили в Главную военную прокуратуру (ГВП), которая посчитала соответствующее постановление законным и обжаловать его не стала. 

Темы: Россия, Анатолий Сердюков, Борьба с коррупцией в России, Расследование преступлений в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 19:46
Палыч

Это новое понятие - "Умеренные казнокрады".
Им государство помогает.
22.10.2016, 19:39
гость

Это все Госдеп виноват! Отмазывает, понимаешь, наших воров!
22.10.2016, 19:26
Павел__

Ждем лизунов власти с криками "эта фсё либералы, вредящие путину, а уж он сам-то - у-ух, как борется с коррупцией все годы своего царствования ..."
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