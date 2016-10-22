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Путин сменил главу управления президента России по внутренней политике

17:51 22.10.2016
Андрей Ярин. Фот о с сайта viperson.ru
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Владимир Путин подписал Указ об освобождении Татьяны Вороновой от должности начальника Управления Президента по внутренней политике. Другим Указом глава государства назначил Андрея Ярина начальником Управления Президента по внутренней политике, говорится на сайте Кремля.

Ярин родился 13 февраля 1970 года в Нижнем Тагиле. Окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности "экономист", а также Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "юрист". Ярин является кандидатом юридических наук.

С 2001 по 2003 годы был заместителем главы администрации Владимирской области, руководителем представительства Владимирской области при правительстве России. Позже был заместителем начальника финансово-экономического управления Федеральной миграционной службы (ФМС) МВД России, сообщает Интерфакс.

С декабря 2002 года по март 2003 занимал должность первого заместителя председателя правительства Чеченской республики. В 2003-2004 гг. был заместителем начальника финансово-экономического управления Госнаркоконтроля России. С 2004 по 2005 годы являлся вице-губернатором, председателем правительства Рязанской области.

Должность заместителя начальника департамента по внутренней политике аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе занимал с апреля 2005 по июнь 2006 года. Затем до 2009 года был председателем правительства Кабардино-Балкарии.

В последнее время находился на должности заместителя полпреда президента в ЦФО.

Темы: Управление делами президента, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 19:35
Skeptik

Администрация президента - главный орган власти
Назначают на должности людей без лица, человечекские тени!
Зачем? чтобы ими было легче управлять!
А кто управляет этим сбродом актеров?
22.10.2016, 19:06
Evgen

Опять юрист-экономист блин и где лазейки находят?
22.10.2016, 19:01
Ха

Ого. Конкретный мужик. Если его должности экстраполировать по датам 1941-1945 года, то он прошел с боями от Бреста до Волги, держал оборону под Сталинградом и выжив в битве под Прохоровкой едет на танке в сторону Берлина.
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