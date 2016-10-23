Захарова рассказала о взломе старого сайта МИД РФ

Официальны представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook пояснила, что сообщения зарубежных СМИ о взломе сайта ведомства лишь отчасти соответствуют действительности.

По ее словам, сайт МИД работал и продолжает работать в штатном режиме. Кибератаке подвергся старый сайт министерства, который уже давно не используется. Тем не менее, специалисты проводят проверку.

«Если установят, что имел место взлом, пусть и не работающего ресурса, американцами, приятного мало, потому что либо начала действовать кибермашина разрушения, о которой говорили Байден и Макфол, либо эта адская провокационная избирательная кампания в Штатах завела людей до такого состояния, что они начинают крушить все на своем пути», - написала Захарова.

Некоторое время назад телеканал CNN сообщил о том, что американский хакер, называющий себя The Jester, заявил о взломе сайта МИД РФ. Свои действия он назвал ответом на кибератаки русских хакеров, которые те якобы устраивают с ведома властей РФ. Хакер утверждает, что, взломав ресурс, оставил на нем запись с требованием прекратить атаки.

Захарова отметила, что CNN опубликовал материал, не обратившись за подтверждением в МИД России. «Видимо, у них есть какие-то неопровержимые доказательства того, что это взлом и совершил его американский хакер», - написала она, добавив, что телеканал не может публиковать непроверенную информацию.

