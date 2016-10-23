Приоритетная версия взрыва в жилом доме в Рязани — утечка газа

Приоритетной версией в расследовании взрыва в доме в Рязани, в результате которого погибли три человека, является утечка газа. «Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия дают основания следствию на данный момент рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа», — цитирует РБК сообщение Следственного комитета России.

В пресс-службе также отметили, что к расследованию взрыва по поручению главы СКР Александра Бастрыкина подключились следователи центрального аппарата ведомства.

Ранее приоритетной эту версию назвали и в ГУ МВД России по Рязанской области. В ведомстве отметили, что «информация о каком-либо криминальном следе полностью исключается».

Взрыв бытового газа в десятиэтажном кирпичном доме по адресу: 1-й Осенний переулок, д.4 произошел в ночь на 23 октября. В результате него три человека погибли, 15 пострадали; пять получивших ранения находятся в больнице.Под завалами могут находиться два человека. Пять кинологических расчетов участвуют в поисково-спасательных работах.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

