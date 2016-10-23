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Приоритетная версия взрыва в жилом доме в Рязани — утечка газа

11:23 23.10.2016
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
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Приоритетной версией в расследовании взрыва в доме в Рязани, в результате которого погибли три человека, является утечка газа. «Предварительный анализ ситуации и первоначальные следственные действия дают основания следствию на данный момент рассматривать в качестве приоритетной версии утечку бытового газа», — цитирует РБК сообщение Следственного комитета России.

В пресс-службе также отметили, что к расследованию взрыва по поручению главы СКР Александра Бастрыкина подключились следователи центрального аппарата ведомства.

Ранее приоритетной эту версию назвали и в ГУ МВД России по Рязанской области. В ведомстве отметили, что «информация о каком-либо криминальном следе полностью исключается».

Взрыв бытового газа в десятиэтажном кирпичном доме по адресу: 1-й Осенний переулок, д.4 произошел в ночь на 23 октября. В результате него три человека погибли, 15 пострадали; пять получивших ранения находятся в больнице.Под завалами могут находиться два человека. Пять кинологических расчетов участвуют в поисково-спасательных работах.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
 

Темы: Россия, Происшествия
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Комментарии читателей
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23.10.2016, 12:29
такс

Приоритетная и основная версия коррупция всех контролирующих органов власти в том числе прокуратуры Домом управлял какой то Магомед без документов Продал котельную и слинял Тоже самоё происходит и в других городах Например нашим домом без документов управляет некое ТСЖ При этом спокойно без документов подают на жильцов в суд занося денег и выигрывают Это и есть выстроенная воровская вертикаль ВВП
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