Рязанские власти ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Власти Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в связи со взрывом газа в одном из жилых домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Режим ЧС будет длиться до особого распоряжения городских властей.

Структурные подразделения администрации займутся организацией временного размещения, горячего питания и оказания помощи пострадавшим. Профильным управлениям поручено организовать аварийно-восстановительные работы дома, в котором произошел взрыв.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев распорядился восстановить в течение месяца пострадавший в результате взрыва дом, при условии, что эксперты признают его пригодным к эксплуатации, передает РИА Новости.

Взрыв в многоквартирном жилом доме в Рязани произошел в ночь на воскресенье. Согласно последним данным, погибли три человека и еще 13 пострадали. К настоящему времени в больницах города остаются пятеро пострадавших.

Врыв привел к разрушению трех верхних этажей дома, один из которых нежилой. Полностью уничтожены четыре квартиры, еще столько же получили частичные повреждения.

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

