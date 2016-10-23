СМИ узнали об исчезновении вертолета в Забайкалье

В Балейском районе Забайкальского края пропал вертолет Robinson, на борту которого находились три человека. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Вертолет принадлежит ООО «Урюмкан». Он выполнял полет по маршруту Золотореченск - артель «Джалал-Кадай». В назначенное время пилот не вышел на связь. Собеседник агентства добавил, что полет был несанкционированным.

В настоящее время начаты поиски воздушного судна. По маршруту его следования отправлена поисковая группа компании-владельца вертолета. В понедельник утром к ней присоединятся два воздушных судна Росавиации со спасателями.

