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СМИ узнали об исчезновении вертолета в Забайкалье

21:03 23.10.2016
Вертолет Robinson R44. Фото Dmitry A. Mottl с сайта wikipedia.org
Вертолет Robinson R44. Фото Dmitry A. Mottl с сайта wikipedia.org
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В Балейском районе Забайкальского края пропал вертолет Robinson, на борту которого находились три человека. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах.

Вертолет принадлежит ООО «Урюмкан». Он выполнял полет по маршруту Золотореченск - артель «Джалал-Кадай». В назначенное время пилот не вышел на связь. Собеседник агентства добавил, что полет был несанкционированным.

В настоящее время начаты поиски воздушного судна. По маршруту его следования отправлена поисковая группа компании-владельца вертолета. В понедельник утром к ней присоединятся два воздушных судна Росавиации со спасателями.
 

Темы: Россия, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия, Спасательно-поисковые операции в России
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