Расходы на национальную безопасность вырастут до двух триллионов рублей

К 2019 году расходы федерального бюджета по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» планируется увеличить до двух триллионов рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту трехлетнего бюджета, с содержанием которой ознакомилось РБК.

Эти расходы, отмечает издание, частично включены и в закрытую часть бюджета, которую планируется увеличить более чем на 22 процента по сравнению с 2016 годом.

Проект бюджета предполагает ежегодное увеличение затрат на национальную безопасность. В целом за три года расходы на силовые структуры планируется увеличить на 63 миллиарда рублей.

В правительстве от каких-либо комментариев по поводу планов увеличения расходов на нацбезопасность пока воздержались.

В течение последующих трех лет в бюджете заложено увеличение бюджетов в этой сфере. В 2017 году на силовиков потратят 1,967 трлн руб., в 2018 году — 1,994 трлн руб., а в 2019 году — 2,006 трлн руб.

Раздел федерального бюджета «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» состоит из 14 подразделов, включая расходы на органы прокуратуры и следствия, юстиции, внутренних дел, безопасности, пограничной службы, наркополиции, внутренних войск, системы исполнения наказаний. В этот же раздел входят расходы на борьбу с чрезвычайными ситуациями, миграционную политику, гражданскую оборону, профильные научно-прикладные исследования.

Правительство в настоящий момент обсуждает проект бюджета на 2017–2019 годы. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине октября заявил, что проект бюджета поступит в Госдуму «до 20 октября». По состоянию на утро 24 октября, о внесении проекта бюджета в нижнюю палату не сообщалось.