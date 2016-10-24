Чижов предупредил о новом газовом кризисе по вине Украины

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключает возникновения нового кризиса в отношениях между Москвой и Европой из-за Киева. Причина ожидаемой напряженности со стоит в том, что Украине может не хватить газа на предстоящую зиму, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы все было нормально, есть расчет, сколько газа должно быть закачано в течение летнего периода в газовые хранилища», - пояснил Чижов. Он не стал вдаваться в цифры, но отметил, что в настоящее время Украина располагает запасами топлива меньше необходимого минимума. Это означает, что воспользоваться газом из подземных хранилищ, как в прошлую зиму, Украина не сможет, добавил дипломат.

По словам Чижова, даже если предстоящая зима будет «средней», у соседнего государства могут возникнуть проблемы с топливом. «Весь опыт общения с Киевом в газовых делах подсказывает, что путь наименьшего сопротивления для них – начать снова отбор газа из транзитной трубы, ведущей в Европу, и тогда будет очередной кризис», - цитирует его агентство.

Ранее в «Укртрансгазе» объявили о завершении закачки газа в подземные хранилища. По данным компании, они заполнены на 48% и запасы топлива равны 14,7 миллиардам кубометров. В «Нафтогазе» сочли нецелесообразным пересматривать планы по запасам газа в сторону увеличения.

