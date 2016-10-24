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Чижов предупредил о новом газовом кризисе по вине Украины

19:06 24.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключает возникновения нового кризиса в отношениях между Москвой и Европой из-за Киева. Причина ожидаемой напряженности со стоит в том, что Украине может не хватить газа на предстоящую зиму, сообщает ТАСС.

«Для того, чтобы все было нормально, есть расчет, сколько газа должно быть закачано в течение летнего периода в газовые хранилища», - пояснил Чижов. Он не стал вдаваться в цифры, но отметил, что в настоящее время Украина располагает запасами топлива меньше необходимого минимума. Это означает, что воспользоваться газом из подземных хранилищ, как в прошлую зиму, Украина не сможет, добавил дипломат.

По словам Чижова, даже если предстоящая зима будет «средней», у соседнего государства могут возникнуть проблемы с топливом. «Весь опыт общения с Киевом в газовых делах подсказывает, что путь наименьшего сопротивления для них – начать снова отбор газа из транзитной трубы, ведущей в Европу, и тогда будет очередной кризис», - цитирует его агентство.

Ранее в «Укртрансгазе» объявили о завершении закачки газа в подземные хранилища. По данным компании, они заполнены на 48% и запасы топлива равны 14,7 миллиардам кубометров. В «Нафтогазе» сочли нецелесообразным пересматривать планы по запасам газа в сторону увеличения.
 

Темы: Россия, Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газовая промышленность в России, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 21:43
А. В.

А как же Киев?
Мать Городов Русских! Былинная столица Руси! Колыбель великорусского менталитета!
Родина великорусского языка!
Койне Олельковичей (русско-старобелорусский суржик) Киев не затронуло. Ведь мова-то сформировалась в 15 -- 17 вв. в южно-русской лесостепи (Полтавщине, Черкащине, Южной Киевщине, Винничине и Южной Житомирщине) при взаимодействии старо-белорусского (ВКЛ-овского) и киево-великорусского языков-диалектов. От взаимодействия их носителей (военных переселенцев и местных) -- всевозможные Литвины, Литвиненки, Литвяки, Слуцкие, Пинчуки и пр.
В Киеве же русский язык сохранялся от эпохи автора "Слова о полку Игореве" и по сегодняшний день.
24.10.2016, 20:45
Микс

У наспроблем было бы больше. А виноваты текто не решил вопрос сепаратизма и национализма в годы советской власти (например в Казахстане русский не мог возглавить республику и сейчас мэры только казахи при численности русского населения 40%) и те кто не снял горбатого как Хрущева, тогда и проблемы бы не вылезли..
24.10.2016, 20:43
Микс

Тольько у тех мозги работают своебразно: виновата укропия и не в первый раз а орать будут про Россию.
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