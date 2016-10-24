В деле генерала СК Дениса Никандрова может появиться еще один эпизод

В деле генерала Следственного комитета Дениса Никандрова может появиться еще один эпизод. После ареста замначальника московского управления СК Никандрова и еще двух высокопоставленных сотрудников СК, подозреваемых в коррупционных связях с вором в законе Шакро Молодым, следователи ФСБ начали проверку по всем уголовным делам, которые те могли каким-либо образом контролировать. И неожиданно выяснилось, что на Шакро Молодого еще в 2015 году собирались завести уголовное дело по статье «организация преступного сообщества»… Собирались, но не завели.

Подготовкой доказательной базы для возбуждения дела занимались несколько следователей Главного управления СК по Москве, пишет КП. Но в 2015 году собранные ими документы неожиданно «потерялись». Как сообщают СМИ, из ГУ московского СК эти бумаги сначала перекочевали в подразделение по Центральному округу Москвы, затем опустились на нижний уровень - в следственный отдел Таганского района. Далее они проследовали по маршруту «ОВД Таганский – главк московской полиции» и в итоге осели в одном из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями. При этом документам несколько раз «перебивали» номера, чтобы замести следы. Тем не менее, проверяющим удалось распутать этот ребус и найти материалы.

У следствия есть основания полагать, что таинственное исчезновение документов могло быть организовано по поручению генерала Никандрова и его предполагаемых подельников.

Как удалось выяснить журналистам, Шакро фигурирует в этих бумагах как создатель преступной организации, которая 15 лет назад занималась захватом столичных казино «Кристалл» и «Голден Пэлас». Там обвинений – на несколько статей уголовного кодекса: убийство, похищение, мошенничество.

В официальных органах эту информацию пока не комментируют.