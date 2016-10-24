Хинштейн стал советником главы Нацгвардии по идеологии

Депутат Госдумы шестого созыва, советник секретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн назначен советником директора Росгвардии Виктора Золотова. Об этом в понедельник, 24 октября, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

В новой должности он будет работать над созданием положительного имиджа новой силовой структуры. В его полномочия будут входить вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы.

Известно, что на прошлой неделе Хинштейн уже был представлен новому коллективу. Он подтвердил факт своей новой работы, но отказался от других комментариев.

Секретарь генсовета Сергей Неверов, в свою очередь, напомнил, что еще будучи депутатом Хинштейн активно работал над законом о Росгвардии, и выразил уверенность в его эффективности и опыте как специалиста. До выборов Хинштейн был советником секретаря Неверова, и его функционал был связан с выборами в Госдуму седьмого созыва в регионах с межэлитными конфликтами.

Перед этим он снял свою кандидатуру с выборов в Нижегородской области, уступив место другому кандидату, на что первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин сказал, что тот будет востребован на более высоких должностях после выборов. Членство в «Единой России», как отмечает издание, бывшему депутату придется приостановить.

5 апреля президент Владимир Путин заявил о создании Нацгвардии, гвардия подчиняется напрямую главе государства. Численность войск Национальной гвардии России превысит 340 000 человек. Главой на должность главнокомандующего был назначен бывший первый заместитель Министра внутренних дел Виктор Золотов. Ранее он возглавлял Службу безопасности президента России.