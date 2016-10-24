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В МИД рассказали о готовности ответить на ужесточение санкций США

20:01 24.10.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Здание МИД РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Россия подготовила несимметричный ответ на случай возможного ужесточение Вашингтоном санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Он отметил, что Штаты уже длительное время проводят политику антироссийских санкций. Москва использовала этот период для подготовки ряда мероприятий, «которые могут применяться именно в несимметричном режиме. Суть этих мероприятий Рябков раскрывать не стал.

Некоторое время назад в Белом доме допустили возможность ввода дополнительных санкций в отношении России. Причиной тому послужило обострение ситуации в Сирии. Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в нанесении ударов по отрядам оппозиции и мирному населению. Российские и сирийские власти эти обвинения отвергают.

Идею новых санкций поддержал Лондон, однако лидеры ЕС на саммите 21-22 октября данный вопрос не обсуждали.
 

Темы: Россия, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 21:33
пол.инета

Я буду писать не по теме.Просто сердце кровью обливается.Когда в Республике Коми арестовали все руководство,многие обрадовались.Ждали больших перемен.Но,как показало время,зря.Ситуация катастрофически ухудшается.У нас на грани закрытия градообразующее предприятие.Ничего нового не создается и не строится.А ведь у нас под ногами таблица Менделеева.Народ на грани...Зарплаты не выплачиваются,а детей кормить надо.Никакой перспективы.Я не имею отношение к шахте.Но душа болит за город,а будущего у него при этой власти,видимо,не будет.И я за последнее время затосковала о Гайзере.Сколько он там "поимел"я не знаю.Но при нем его родной город жил.Вообще,руководству страны плевать на людей.И не надо лицемерить.КМ,простите,что не по теме.
24.10.2016, 21:27
А иной-то что за "ответ"!?

Пугнул бы всерьёз лишь российский отказ
И нефть продавать европейцам, и газ!
Да бросит ли Кремль этот вызов грозящий,
Как раз на игле сырьевой и сидящий?
24.10.2016, 21:13
Капитан Космос

Не пора ли предъявить долговые американские бумажки к оплате? Всю сумму сразу.
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