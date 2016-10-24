В МИД рассказали о готовности ответить на ужесточение санкций США

Россия подготовила несимметричный ответ на случай возможного ужесточение Вашингтоном санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Он отметил, что Штаты уже длительное время проводят политику антироссийских санкций. Москва использовала этот период для подготовки ряда мероприятий, «которые могут применяться именно в несимметричном режиме. Суть этих мероприятий Рябков раскрывать не стал.

Некоторое время назад в Белом доме допустили возможность ввода дополнительных санкций в отношении России. Причиной тому послужило обострение ситуации в Сирии. Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в нанесении ударов по отрядам оппозиции и мирному населению. Российские и сирийские власти эти обвинения отвергают.

Идею новых санкций поддержал Лондон, однако лидеры ЕС на саммите 21-22 октября данный вопрос не обсуждали.

