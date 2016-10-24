Глава Минсвязи пообещал отключение аналогового ТВ в России в 2018 году

Вещание аналогового телевидения в России будет полностью отключено в 2018 году и заменено цифровым ТВ, сообщил в понедельник, 24 октября, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров.

«В 2018 году, безусловно, будет отключено аналоговое вещание», — приводит его слова агентство РИА Новости.

Министр напомнил, что отключение аналогового ТВ фактически было перенесено с 2015 года на 2018 год. Но с 2018 года государство полностью перестанет субсидировать аналоговое ТВ. «Как только уйдут субсидии, оно моментально будет отключено», — отметил глава Минсвязи. Он пояснил, никто не будет финансово поддерживать вещание аналогового ТВ, за исключением, возможно, одного-двух регионов, решивших его частично оставить, исходя из своих региональных интересов.

Переход России с аналогового на цифровое телевещание планируется при помощи формирования пакета каналов, транслирующихся одним передатчиком — мультиплексов. Первый мультиплекс цифрового ТВ заработал в 2009 году. Он представляет из себя федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения, в том числе таких каналов, как Первый канал, «Россия-1», «Россия-2», НТВ, «5 канал», «Россия-Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и ТВЦ.

Второй мультиплекс вещает с 2013 года. Его телеканалы не являются обязательными для бесплатного распространения операторами спутникового и кабельного вещания. Речь идет о таких телеканалах, как «Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, НТВ+ Спорт, «Звезда», «Мир», ТНТ и МузТВ.

Запуск третьего мультиплекса отложили до 2018 года. По словам Никифорова, его запуск экономически нецелесообразен, точнее, для него нет экономических предпосылок. «У нас экономические вопросы есть даже со вторым мультиплексом», — пояснил глава Минсвязи.

По его словам, бюджетным финансированием обеспечен первый мультиплекс, 10 обязательных общедоступных каналов. Бюджет прямо финансирует распространение этих каналов, особенно в населенных пунктах с менее 100 000 жителями.

Второй и третий мультиплексы не обеспечены бюджетным финансированием и реализуются за счет средств самих телевещателей. И в связи с сильным сокращением объема рекламного рынка телевещатели сильно сокращают перечень населенных пунктов, где они хотят вещать. «У нас поэтому второй мультиплекс работает далеко не везде, где первый», — пояснил Никифоров.