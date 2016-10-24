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Лавров напомнил Керри об обязательстве США по Сирии

20:38 24.10.2016
Фото с сайта mid.ru
Фото с сайта mid.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил Керри об обязательстве США по отделению отрядов умеренной оппозиции от террористических группировок.

Кроме того, он отметил, что гуманитарная пауза в Алеппо была сорвана по вине незаконных вооруженных формирований, которые обстреливали мирных жителей, пытавшихся покинуть город, и атаковали позиции сирийской армии.

В ведомстве отметили, что Лавров и Керри условились продолжить по линии экспертов поиск путей нормализации ситуации.

Ранее в МИД РФ отметили, что вопрос о возобновлении гуманитарной паузы в Алеппо сейчас неактуален. «Ясно, что для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок, которые, в частности, сорвали медицинскую эвакуацию, предполагавшуюся в период предыдущей гуманитарной паузы», - цитирует «Интерфакс» замминистра Сергея Рябкова.

Гуманитарная пауза в Алеппо началась 20 октября. Предполагалось, что по специальным коридорам город смогут покинуть беженцы и боевики, сложившие оружие. Позже было решено продлить паузу до вечера 22 октября, однако по коридорам был открыт огонь. В результате обстрелов были ранены трое российских военных.
 

Темы: Россия, Сергей Лавров, США, Военные конфликты в мире, Госдепартамент США, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.10.2016, 21:21
А разве амеры не сняли с себя

всякие обязательства по Сирии? Им не нужен мир в Сирии.
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