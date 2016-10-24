Лавров напомнил Керри об обязательстве США по Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил в телефонном разговоре с госсекретарем США Джоном Керри ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил Керри об обязательстве США по отделению отрядов умеренной оппозиции от террористических группировок.

Кроме того, он отметил, что гуманитарная пауза в Алеппо была сорвана по вине незаконных вооруженных формирований, которые обстреливали мирных жителей, пытавшихся покинуть город, и атаковали позиции сирийской армии.

В ведомстве отметили, что Лавров и Керри условились продолжить по линии экспертов поиск путей нормализации ситуации.

Ранее в МИД РФ отметили, что вопрос о возобновлении гуманитарной паузы в Алеппо сейчас неактуален. «Ясно, что для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок, которые, в частности, сорвали медицинскую эвакуацию, предполагавшуюся в период предыдущей гуманитарной паузы», - цитирует «Интерфакс» замминистра Сергея Рябкова.

Гуманитарная пауза в Алеппо началась 20 октября. Предполагалось, что по специальным коридорам город смогут покинуть беженцы и боевики, сложившие оружие. Позже было решено продлить паузу до вечера 22 октября, однако по коридорам был открыт огонь. В результате обстрелов были ранены трое российских военных.

