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Количество жертв взрыва дома в Рязани возросло до семи

18:26 24.10.2016
Фото с сайта sledcom.ru
Фото с сайта sledcom.ru
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Спасатели обнаружили под завалами дома в Рязани, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, тела четырех человек. Таким образом число жертв инцидента возросло до семи. Об этом сообщается на сайте СКР.

В ведомстве уточнили, что из-под завалов были извлечены тела двух женщин, одного мужчины и ребенка. Их личности устанавливаются.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники центрального аппарата СКР и следственного управления СКР по Рязанской области. Они осматривают место инцидента, опрашивают жильцов дома, сотрудников проектных организаций и производят выемку документов в газовых и теплоснабжающих службах, МФЦ и ТСЖ.

В рамах расследования назначены судебные экспертизы и проводятся иные процессуальные действия.

В Рязанской области может быть объявлен траур в связи с гибелью людей, передает ТАСС. Губернатор Олег Ковалев намерен обратиться с соответствующей инициативой в правительство региона.

В МЧС сообщили, что пострадавшие и родственники жертв трагедии получат компенсации в размере от 10 тысяч до одного миллиона рублей.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Рязани произошел в ночь на воскресенье. В результате были разрушены и либо повреждены в общей сложности 14 квартир с 8 по 10 этаж. Первоначально сообщалось о трех погибших и 13 пострадавших. При этом отмечалось, что местонахождение нескольких жильцов дома не установлено.
 

Темы: Россия, Рязанская область, Происшествия, Расследования в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 20:41
Реформа ЖКХ

в действии! Наши поздравления правительству РФ и всей придворной камарилье на местах.
24.10.2016, 20:40
Наука предлагает солнечные батареи! )))

Конечно! В Германии (а также в других странах Евросоюза), газом пользуются только в малоэтажных постройках. Обычно, в собственных домах. Или - на крупных производствах.
А в многоэтажных жилых зданиях - только электрические нагревательные приборы.
Именно, в целях безопасности.
24.10.2016, 20:22
Новый русский

Надо срочно поднять капитализацию электросбытовым кампашкам? Ну что, дело благородное. Можно и ещё пару-тройку раз утечку устроить. Бамбарбия кергуду!
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