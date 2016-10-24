Количество жертв взрыва дома в Рязани возросло до семи

Спасатели обнаружили под завалами дома в Рязани, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, тела четырех человек. Таким образом число жертв инцидента возросло до семи. Об этом сообщается на сайте СКР.

В ведомстве уточнили, что из-под завалов были извлечены тела двух женщин, одного мужчины и ребенка. Их личности устанавливаются.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники центрального аппарата СКР и следственного управления СКР по Рязанской области. Они осматривают место инцидента, опрашивают жильцов дома, сотрудников проектных организаций и производят выемку документов в газовых и теплоснабжающих службах, МФЦ и ТСЖ.

В рамах расследования назначены судебные экспертизы и проводятся иные процессуальные действия.

В Рязанской области может быть объявлен траур в связи с гибелью людей, передает ТАСС. Губернатор Олег Ковалев намерен обратиться с соответствующей инициативой в правительство региона.

В МЧС сообщили, что пострадавшие и родственники жертв трагедии получат компенсации в размере от 10 тысяч до одного миллиона рублей.

Взрыв газа в многоквартирном доме в Рязани произошел в ночь на воскресенье. В результате были разрушены и либо повреждены в общей сложности 14 квартир с 8 по 10 этаж. Первоначально сообщалось о трех погибших и 13 пострадавших. При этом отмечалось, что местонахождение нескольких жильцов дома не установлено.

