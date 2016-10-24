Строители начали укладку проезжей части Керченского моста

Строители начали укладку проезжей части автомобильного Керченского моста, который свяжет Крымский полуостров с материковой Россией, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 24 октября, на сайте информационного центра «Крымский мост».

Монолитная конструкция сформирована на четырех пролетах автодорожного моста на участке строительства на острове Тузла. «В будущем на ее поверхность уложат дорожное покрытие», — отмечается в пресс-релизе.

Плита сформирована на установленных в проектное положение пролетах. Проект автодорожного моста предусматривает соединение нескольких пролетов в плеть. В данном случае речь идет о соединении четырех пролетов между опорами № 171 – № 175. Протяженность такой плети превышает 200 м. Эта плеть была опущена на опоры моста. После этого на металлические балки пролетов уложили несъемную опалубку и началось бетонирование.

Всего автомобильная часть Крымского моста включает в себя две проезжие части. На каждой из них будет по две полосы для движения транспорта. Сначала мост будет забетонирован в направлении Керчи. После этого будет проведено обустройство участков для движения автомобилей во встречном направлении.

Керченский мост длиной в 19 км должен связать Крым с материковой частью России как автомобильной, так и железной дорогой. Расчетная пропускная способность 4-полосной автотрассы составит 40 000 автомобилей в сутки. Железная дорога будет включать два пути с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки. Для пропуска судов предусмотрен арочный пролет длиной 227 м и высотой 35 м.

Итоговая стоимость Керченского моста составляет 227,9 млрд рублей.