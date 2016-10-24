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Строители начали укладку проезжей части Керченского моста

13:29 24.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Строители начали укладку проезжей части автомобильного Керченского моста, который свяжет Крымский полуостров с материковой Россией, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 24 октября, на сайте информационного центра «Крымский мост».

Монолитная конструкция сформирована на четырех пролетах автодорожного моста на участке строительства на острове Тузла. «В будущем на ее поверхность уложат дорожное покрытие», — отмечается в пресс-релизе.

Плита сформирована на установленных в проектное положение пролетах. Проект автодорожного моста предусматривает соединение нескольких пролетов в плеть. В данном случае речь идет о соединении четырех пролетов между опорами № 171 – № 175. Протяженность такой плети превышает 200 м. Эта плеть была опущена на опоры моста. После этого на металлические балки пролетов уложили несъемную опалубку и началось бетонирование.

Всего автомобильная часть Крымского моста включает в себя две проезжие части. На каждой из них будет по две полосы для движения транспорта. Сначала мост будет забетонирован в направлении Керчи. После этого будет проведено обустройство участков для движения автомобилей во встречном направлении.

Керченский мост длиной в 19 км должен связать Крым с материковой частью России как автомобильной, так и железной дорогой. Расчетная пропускная способность 4-полосной автотрассы составит 40 000 автомобилей в сутки. Железная дорога будет включать два пути с пропускной способностью 47 пар поездов в сутки. Для пропуска судов предусмотрен арочный пролет длиной 227 м и высотой 35 м.

Итоговая стоимость Керченского моста составляет 227,9 млрд рублей.

Темы: Россия, Крым, Состояние дорог и дорожное строительство в мире, Строительство и ремонт
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 21:40
иван з.

Не знаю, откуда Вы взяли стоимость моста. При курсе датской кроны к евро в 2000 году цифра не получается. Сравнивать деньги сегодняшние и 2000 г. глупо. В 1802 г. стоимость тоннеля под Ла-Маншем оценивалась всего в миллион фунтов. Стоимость тоннеля в нормальных условиях по мировому опыту в три раза меньше моста. Условия в Керченском проливе чрезвычайно сложные по грунтам, по тектонике и т.д. По размерам я уже писал. Я признаю, что Оресундский мост выдающееся инженерное сооружение. Что Вам мешает сделать то же самое в отношении Крымского моста? Вы уже становитесь смешны со своей ангажированностью.
24.10.2016, 21:14
На украинском читал ?

Еще один дурак. Ты не слышал, что это будет через 100.000 лет ?
24.10.2016, 21:13
А

Курилы Японией.
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