На дне Черного моря найдено кладбище древних кораблей

На дне Черного моря обнаружено свыше 40 хорошо сохранившихся кораблей Османской и Византийской империй.



Фото @RPachecoRuizSea с сайта dailymail.co.uk

Открытие было сделано экспедицией Черноморского проекта подводной археологии, сообщает Daily Mail.

В рамках работы археологи использовали аппараты с удаленным управлением для съемки и сканирования морского дна на глубине 1800 метров.

Один из аппаратов сделал 3D-снимки в высоком разрешении, а второй нес на себе различное оборудование (лазерные сканеры и камеры, прожекторы) и собирал данные о местности.

Основной задачей данного проекта являлось проведение геофизических исследований для выявления места захоронения кораблей, а также сбор информации, которая бы помогла больше узнать об истории Черного моря.

В результате работы ученые получили детали обшивки разбившихся кораблей и засняли их остовы. Благодаря низкому содержанию кислорода эти корабли отлично сохранились, а их поиски осуществлялись в соответствии с картой древних маршрутов, соединявших Византию с соседними государствами.