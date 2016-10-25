Прекращено дело о банкротстве крупнейшей сети АЗС на Ямале

Арбитражный суд ЯНАО прекратил дело о банкротстве «Корпорации Роснефтегаз». Претензии на два с половиной миллиарда рублей образовались в результате незаконной выемки финансовых документов корпорации, санкционированных прокуратурой. Но суд не позволил разорить крупнейшего налогоплательщика региона. О связи этого иска с давлением прокуратуры, покушением на главу «Роснефтегаза» и смычке рейдеров и правоохранителей ранее писало ПАСМИ.

«Роснефтегаз» — одно из старейших предприятий региона, где работают около тысячи человек, а активы измеряются цифрами с девятью нулями. Это и 42 заправки, и базы, и железнодорожные пути, и месторождения с геологоразведкой.

Громкое дело о банкротстве, взбудоражившее все бизнес-сообщество Ямала, возникло благодаря единственной подписи. В 2011 году заместитель прокурора Нового Уренгоя Андрей Светличный санкционировал выемку всей документации «Роснефтегаза». Выемку признали незаконной. Когда документы вернули, оказалось, пропала часть, подтверждающая расходы.

«У нас не было бумаг, подтверждающих, что мы платили зарплату и инвестировали в производство. То есть по бумагам мы зарабатывали миллиарды и не тратили ни копейки», — говорит юрист корпорации Снежана Ерошкина.

Выездная проверка налоговой, проведенная в 2014 году, рассматривала деятельность компании за 2011 год. Претензии налоговой с точки зрения закона обоснованы. Хотя, не будь незаконной выемки документов, претензий бы не возникло. Парадокс. Прокурор Андрей Светличный, подложивший такую мину замедленного действия под успешное предприятие в 2011 году, уже в следующем, 2012 году, покинул прокуратуру и перешел в службу безопасности Сергея Веселкова.

Веселков — широко известный в узких кругах бизнесмен, причастный к банкротствам и рейдерским захватам многих независимых предприятий ЯНАО, связанных с «нефтянкой». При этом, владельцы бизнеса, который банкротил Веселков, могли запросто уйти в мир иной, как это случилось с отцом и сыном Цехановичами.

Основатель «Роснефтегаза» Олег Ситников лишь чудом остался жив после 19 ножевых ранений.

«Правоохранители рьяно ищут любые нарушения в бизнесе, проверяющие фактически «живут» на предприятии. А при этом дело о покушении на меня приостанавливалась более двадцати раз. Почему?» — недоумевает Олег Ситников.

Он сам же и отвечает на вопрос: «Это хорошо спланированная рейдерская атака с участием правоохранителей. Все признаки коррупции налицо».

ПАСМИ связывались с Веселковым. Он обещал «перезвонить через неделю». С тех пор прошел месяц, отмечает портал.

Налоговая иск о банкротстве «Роснефтегаза» подала и одновременно сделала все, чтобы предприятие осталось на плаву.

Судебное заседание началось с пятнадцатиминутной задержкой.

«Только утром поступили уточненные требования налоговой. Поэтому задержалась», — объяснила заминку судья Наталья Матвеева.

Уточненные требования участникам и зрителям процесса озвучила представитель налоговой Анастасия Таркова. По ее словам, задолженность корпорации перед налоговой составляет «89 миллионов рублей, из них 43 миллиона пени и 46 миллионов штрафы».

Неискушенному человеку могло показаться, что налоговая проявляет кровожадность, на самом деле это не так.

«Пени и штрафы не учитываются при определении основного долга, а значит, никак не влияют на дело о нашем долге налоговой, который мы погасили до начала заседания», -рассказала представитель «Роснефтегаза» Екатерина Павлишина.

Судья Матвеева, вернувшись из комнаты заседаний, вынесла однозначный вердикт: «Дело о банкротстве «Роснефтегаза» прекратить».

Удивительный случай: и ответчик, и истец улыбнулись при этих словах судьи и покинули зал, словно сделали общее и нужное дело.

В этой серьезной игре, где прокуратура и рейдеры, возможно, действуют по одному плану, произошел серьезный сбой. Как видим, налоговой ЯНАО совершенно не интересно банкротить одного из главных налогоплательщиков округа.