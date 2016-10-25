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В Москве резиденцию посла США закидали файерами

21:03 25.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Резиденцию посла США в центре Москвы забросали зажженными файерами. Столичные полицейские задержали троих молодых людей. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, молодые люди также разбросали листовки, в которых содержалось требование вывести американские базы с территории Европы. Кроме того, один из задержанных приковал себя наручниками к ограде резиденции. Собеседник агентства добавил, что акция была несанкционированной.

В настоящее время решается вопрос о доставке задержанных в отдел полиции. В отношении участников акции могут быть возбуждены административные дела за организацию и проведение несанкционированного пикета и сопротивление полицейским.

По сведениям «Интерфакса», акцию у резиденции американского посла устроили активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», которую возглавляет писатель Эдуард Лимонов. Ее представитель рассказал агентству, что всего в пикете участвовало полтора десятка человек.
 

Темы: Россия, Москва, Правоохранительные органы в России, Происшествия, Акции протеста и демонстрации в России, Деятельность иностранных посольств в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 00:55
театр

Хорошо разыгранный спектакль, с подачи кремля.
26.10.2016, 00:02
Москва

В чём отличие от хохлов?
25.10.2016, 22:29
5454

Нынешняя управление в кремле если подумать то во власть и финансы пускают прозападных либералов которые не признают Крым российским, ведут откровенно антироссийскую политику приватизации для иностранцев что бы управлять, возьмите Хакамаду партию роста и пр...И жёстко подавляют патриотично настроенную настоящую оппозицию, а не карманную ввиде ЛДПР ...Видимо задача нынешней власти затолкать Донбасс обратно в Украину убирать тех,- кто ратует за независимость Донбасса как герои Донбасса- Мозговой, Моторолла, Ищенко, Дымов. и др и подавить патриотическую по сути оппозицию внутри страны логическая цепочка как так складывается, зловещий план теневого правительства золотого миллиарда иначе зачем говорить об импортозамещении и продавать иностранцам ресурсы и предприятия Вертолёты России к примеру в стране где нет дорог это преступление.......
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