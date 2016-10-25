В Москве резиденцию посла США закидали файерами

Резиденцию посла США в центре Москвы забросали зажженными файерами. Столичные полицейские задержали троих молодых людей. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, молодые люди также разбросали листовки, в которых содержалось требование вывести американские базы с территории Европы. Кроме того, один из задержанных приковал себя наручниками к ограде резиденции. Собеседник агентства добавил, что акция была несанкционированной.

В настоящее время решается вопрос о доставке задержанных в отдел полиции. В отношении участников акции могут быть возбуждены административные дела за организацию и проведение несанкционированного пикета и сопротивление полицейским.

По сведениям «Интерфакса», акцию у резиденции американского посла устроили активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», которую возглавляет писатель Эдуард Лимонов. Ее представитель рассказал агентству, что всего в пикете участвовало полтора десятка человек.

