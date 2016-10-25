В МИД ответили на требование исключить Россию из СПЧ ООН

Требование правозащитных и гуманитарных организаций исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за событий в Сирии не нанесет ущерба авторитету и позициям Москвы в международных правозащитных структурах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает ТАСС.

Он почеркнул, что Россия выступает категорически против двойных стандартов. Эта принципиальная позиция Москвы находит широкую поддержку и понимание в мире, в том числе и в правозащитном сообществе.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, в свою очередь, призвал не смешивать правозащитную деятельность с политической. «Я считаю, что Россия имеет полное право быть представленной в Совете по правам человека ООН — хотя бы на том основании, что, согласно нашей конституции, именно человек, его права и свободы являются в нашей стране высшей ценностью», - цитирует его РИА Новости.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о том. что свыше 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию об исключении РФ из состава СПЧ ООН. Авторы документа считают, что действия России в Сирии противоречат ее риторике о соблюдении прав человека.

