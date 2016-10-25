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В МИД ответили на требование исключить Россию из СПЧ ООН

20:34 25.10.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Требование правозащитных и гуманитарных организаций исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за событий в Сирии не нанесет ущерба авторитету и позициям Москвы в международных правозащитных структурах. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, передает ТАСС.

Он почеркнул, что Россия выступает категорически против двойных стандартов. Эта принципиальная позиция Москвы находит широкую поддержку и понимание в мире, в том числе и в правозащитном сообществе.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, в свою очередь, призвал не смешивать правозащитную деятельность с политической. «Я считаю, что Россия имеет полное право быть представленной в Совете по правам человека ООН — хотя бы на том основании, что, согласно нашей конституции, именно человек, его права и свободы являются в нашей стране высшей ценностью», - цитирует его РИА Новости.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о том. что свыше 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию об исключении РФ из состава СПЧ ООН. Авторы документа считают, что действия России в Сирии противоречат ее риторике о соблюдении прав человека.
 

Темы: Россия, Международные отношения, Министерство иностранных дел РФ, Организация объединенных наций (ООН), Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.10.2016, 21:23
Катапуся

Когда речь идёт о государственных интересах, не может и не должно быть никаких разговоров о правах человека. Россия тем и сильна, и побеждала и побеждать будет, потому что ей плевать на всякие там права человека. Если мы будем обращать внимание на права человека, мы превратимся в Швецию.
25.10.2016, 20:44
да чёрт с ней

с этой спч,всё это капканы для России!вот федотова я бы исключил с поста правочеловека!не тот он ,не наш человек(мягко), а занимаеться нашими людьми!
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