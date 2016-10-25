В ночь со вторника на среду москвичи увидят первый снег

В ночь со вторника на среду в Центральной России резко понизится атмосферное давление. Кроме того, синоптики прогнозируют снег.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

«На смену сухим солнечным дням придет пасмурная ветреная погода. Атмосферный фронт принесет нам осадки в виде снега в ночь со вторника на среду», — сообщила эксперт.

Метеоролог рассказала, что в столичном регионе образуется временный снежный покров.

«Этот снег будет лежать на земле. Температура в ночь на среду и на следующий день будет отрицательной, около -3 градусов, поэтому сразу выпавший снег не растает», — добавила Позднякова.

В минувшие выходные и понедельник в Москве и области было рекордно высокое давление – выше 770 миллиметров ртутного столба. Оно придет в норму к концу недели.