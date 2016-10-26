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Сечин поднялся на четвертое место в рейтинге самых влиятельных людей РФ

09:57 26.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин занял четвертое место в рейтинге влиятельных политиков и бизнесменов России по версии Центра политических технологий (ЦПТ), поднявшись с 7-го места. Он занимает первое место среди бизнесменов и оказался выше главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу. Об этом в среду, 26 сентября, сообщает РБК.

ЦПТ оценил влиятельность 150 российских политиков, бизнесменов и общественных деятелей за период с июля по октябрь 2016 года. Рейтинг составлялся на основе индекса влиятельности, состоящего из мнений сторонних экспертов, данных «Медиалогии» и специалистов ЦПТ. Кандидат оценивался каждой группой по 10-балльной шкале. По мнению составителей рейтинга, он позволяет взвешивать влияние различных сил и групп внутри политического класса.

Самым влиятельным человеком в группе «Федеральные государственные институты» оказался президент Владимир Путин. С интегральным рейтингом 9,75 он обошел руководителя администрации президента Сергея Иванова и председателя правительства Дмитрия Медведева. Замыкает десятку глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Среди десяти самых влиятельных руководителей бизнеса в основном главы госкомпаний или компаний, тесно связанных с государством через исполнение госконтрактов. Возглавил рейтинг президент «Роснефти» Игорь Сечин, увеличивший свое влияние после покупки «Роснефтью» контрольного пакета «Башнефти». В июле он занимал седьмое место в сводном рейтинге и первое среди бизнесменов, как и сейчас. В нынешнем рейтинге он оказался выше главы МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу.

Далее – директор «Ростеха» Сергей Чемезов. На третьем месте – крупный акционер банка «Северный морской путь» Аркадий Ротенберг, на четвёртом – председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Пятерку представителей бизнеса замыкает руководитель Сбербанка Герман Греф.

Темы: Россия, Рейтинги, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 14:20
Юля с Бали

ты ошибся:
вашего царька пятруся парашу МЫ будем судить Трибуналом и наказывать публично на Красной Площади :)
А ты будешь смотреть из клетки.
26.10.2016, 14:18
Юля с Бали

Дай Бог умным Мужикам укрепить Россию...шакалья стая уже ОПЯТЬ на границах... !
26.10.2016, 13:27
Иван .

Вот бы Чубайс с Дворковичами, Набиулиными, Медведевыми, Вексельбергами и Кохами - ворьем, предателями и холуями запада провалились скорее в этих рейтингах в приисподню.
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