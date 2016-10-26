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Минобрнауки вернет востоковедению статус отдельной специальности

10:54 26.10.2016
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
Минобрнауки © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство образования и науки приняло «политическое решение» о выведении востоковедения в отдельную группу специальностей, пишет «Коммерсант».

Об этом объявила на встрече с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским министр образования Ольга Васильева.

Директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев, присутствовавший на встрече, предупредил, что выделение востоковедения в отдельную специальность из группы политических наук и регионоведения приведет к потере госаккредитации и контрольных цифр приема. Это означает, в частности, что вузы не смогут гарантировать отсрочку от армии для студентов этих направлений или выдавать диплом гособразца.

Соболев отметил, что глава Минобрнауки может поручить решить эти вопросы «в ручном режиме», но даже при таком подходе на это уйдет «примерно полгода». Васильева, в свою очередь, заявила, что будет сделано все возможное для того, чтобы направление «получило все в полном объеме».

«Я ценю все, что было сделано Минобрнауки до моего прихода, но нельзя уничтожать своими руками то, что было российским и мировым достоянием, — сказала Васильева.— Поэтому разговор в этом смысле должен быть закрыт, политически этот вопрос уже решен».

Востоковедение лишилось статуса отдельной специальности в 2013 году, когда Миноборнауки возглавлял Дмитрий Ливанов. Востоковедение тогда включили в группу «Политические науки и регионоведение».
В начале 2016 года ректор МГУ Виктор Садовничий и проректор СПбГУ Илья Дементье написали Ливанову письмо, в котором говорилось, что такое решение может привести к «подрыву устоев российской школы востоковедения». Обращение поддержали ряд политиков и общественных деятелей, а президент РФ Владимир Путин поручил «тщательно разобраться в ситуации».

Темы: Россия, Высшее образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 13:05
Oleg

Нда.... Статью писал тот, кто полностью не разбирается в вопросе. Надеюсь, сама министр хотя бы в курсе того, что предполагается.

"Специальности" такой нет сейчас, не было в 2013 году и не будет даже в случае принятия решения. Было направление подготовки бакалавров. Было в 2013. Есть и сейчас - 41.03.03 "Востоковедение и африканистика". Данное направление относится (сейчас) к укрупненной группе направлений (УГН) подготовки 41.00.00 "Политические науки и регионоведение". Но направление подготовки БЫЛО, ЕСТЬ и БУДЕТ. Т.е. есть люди, которые сейчас учатся по нему, которые получили диплом ВО по этому направлению в этом году и которые (при ЛЮБОМ раскладе) получат диплом по этому направлению в 2017, 2018 и т.д. году.

Все, что предлагается, создань НОВУЮ, ОТДЕЛЬНУЮ УГН, которая, похоже, будет состоять ИЗ ОДНОГО направления "Востоковедение и африканистика".

Вопрос - а ЗАЧЕМ это делать? Сама министр может сказать-ЗАЧЕМ? И правильно говорит Соболев, что это, в соотв. с ФЗ"Об образовании" и "О воинской обязанности" приведет к тому, что люди, которые сейчас учатся по этому направлению (41.03.03 "Востоковедение и африканистика"), во-первых, потеряют отсрочку от армии и будут призваны в ряды ВС, а во-вторых не смогут получить диплом "гособразца", до тех пор пока вузы не пройдут аккредитацию новой УГН - а процесс этот очень долгий. Вопрос - а ЗАЧЕМ все это??!
26.10.2016, 12:04
Трезвый

Все это еще раз доказывает сталинскую истину "кадры решают все" и поэтому новому министру по науке и образованию приходится преодолевать саботаж "либеральных кадров" прежнего министра.Хотя она всего лишь пытается внести разум в работу министерства,но ее робкие шаги встречают упорное сопротивление и снизу и сверху со стороны архилиберала и советника президента г.Фурсенко.Не ждите прорыва ни в науке и ни в образование пока этими вопросами рулят ельциноиды.
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