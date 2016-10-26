Минобрнауки вернет востоковедению статус отдельной специальности

Министерство образования и науки приняло «политическое решение» о выведении востоковедения в отдельную группу специальностей, пишет «Коммерсант».

Об этом объявила на встрече с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским министр образования Ольга Васильева.

Директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев, присутствовавший на встрече, предупредил, что выделение востоковедения в отдельную специальность из группы политических наук и регионоведения приведет к потере госаккредитации и контрольных цифр приема. Это означает, в частности, что вузы не смогут гарантировать отсрочку от армии для студентов этих направлений или выдавать диплом гособразца.

Соболев отметил, что глава Минобрнауки может поручить решить эти вопросы «в ручном режиме», но даже при таком подходе на это уйдет «примерно полгода». Васильева, в свою очередь, заявила, что будет сделано все возможное для того, чтобы направление «получило все в полном объеме».

«Я ценю все, что было сделано Минобрнауки до моего прихода, но нельзя уничтожать своими руками то, что было российским и мировым достоянием, — сказала Васильева.— Поэтому разговор в этом смысле должен быть закрыт, политически этот вопрос уже решен».

Востоковедение лишилось статуса отдельной специальности в 2013 году, когда Миноборнауки возглавлял Дмитрий Ливанов. Востоковедение тогда включили в группу «Политические науки и регионоведение».

В начале 2016 года ректор МГУ Виктор Садовничий и проректор СПбГУ Илья Дементье написали Ливанову письмо, в котором говорилось, что такое решение может привести к «подрыву устоев российской школы востоковедения». Обращение поддержали ряд политиков и общественных деятелей, а президент РФ Владимир Путин поручил «тщательно разобраться в ситуации».