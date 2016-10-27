«Рашкины» дети

Почему отечественная элита презирает свою страну? И куда заведет страну эта элита?

В Сети набирает обороты скандал вокруг Элины Бажаевой — 22-летней дочери чеченского олигарха Мусы Бажаева. Студентка магистратуры МГИМО в Ask. fm активно делилась подробностями своего свадебного турне по Штатам. На вопрос подписчика, «где лучше, в США или в Рашке?» Элина категорично ответила: «Везде лучше, чем в Рашке». При этом Бажаева призналась, что «при одной мысли о Москве ей становится дурно».

Элина Бажаева. Фото из соцсети Instagram

Откровения Элины Бажаевой вызвали бурю возмущения в интернете. А депутат Виталий Милонов сгоряча пообещал, что ноги студентки Бажаевой не будет в МИД России.

Но до суровостей не дошло. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов по-отечески пообещал провести воспитательную беседу со студенткой. В свою очередь, девушка в Ask. fm назвала случившееся «провокацией», заявила, что «никогда не говорила плохо о России в целом», и сообщила, что «нашего президента всегда называла лучшим». Бажаева пояснила, что, говоря о Москве, имела в виду погоду и пробки, и назвала безнравственной попытку раздуть из нелюбви к серому небу «ненависть к Родине».

Верится в этот записной патриотизм с трудом. Поскольку Бажаева только и делает, что неустанно доказывает, как любит красивую жизнь вне пределов РФ.

Судите сами. По данным Life, ради 50-летия папы Элина отправилась в Париж, чтобы в бутике ливанского дизайнера Зухаира Мурада приобрести платье из коллекции Haute Couture стоимостью почти в 3 миллиона рублей. Ежедневно руки Элины украшают ювелирные украшения в среднем на 15 миллионов рублей: девушка надевает сразу несколько браслетов Cartier. На занятия в МГИМО, где Бажаева получила диплом бакалавра на факультете международной журналистики, ее привозил Mercedes S-class. На отдых Элина отправлялась 1 июня на семейном частном самолете, а возвращалась аккурат к 1 сентября.

Впрочем, удивляться глубине презрения младшей дочери олигарха к родной стране не приходится. Вся столичная «золотая молодежь» рассуждает в том же духе. Эти мальчики и девочки мнят себя кем-то вроде патрициев. Они уверены, что мерилом успеха является толщина кошелька, и что они вправе возвышаться над миром, поскольку законы писаны только для «быдла».

И, надо сказать, часто именно так и получается. Наглядный тому пример -мягкий приговор 20-летнему Руслану Шамсуарову, сыну старшего вице-президента нефтяной компании «Лукойл». 22 мая он в компании нескольких друзей устроил в центре Москвы гонки на внедорожнике Mercedes Gelandewagen. Приятели носились по Ленинскому проспекту, по дворам, по детским площадкам, по пешеходным дорожкам и пытались оторваться от преследовавших их сотрудников ДПС. 17 октября Гагаринский суд приговорил Шамсуарова и еще одного «гонщика» — Виктора Ускова — к 300 часам обязательных работ. Третий участник гонки, находившийся за рулем внедорожника, был оправдан.

Правда, во вторник прокуратура Москвы оспорила приговор в отношении сына вице-президента «Лукойла», и настаивает на реальном сроке наказания для лихачей. Как заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, прокуроры убеждены в несоответствии выводов суда имевшим место событиям.

Да и в Минобрнауки осудили высказывания Бажаевой. «Такие слова и поведение являются недопустимыми. Мы приветствуем решение ректора вуза разобраться с этим вопросом лично и провести разъяснительную беседу с девушкой», — отметили в ведомстве.

На деле проблема глубже, чем желание привлечь конкретных молодых людей к ответственности. Скандалы с «золотой молодежью» наглядно показывают, какая в России элита. Просто взрослые умнее, и не ведут себя вызывающе.

Почему элита России не блещет качеством? И куда заведет страну эта элита?

— Российская элита действительно демонстрирует низкое качество, причем сразу в нескольких измерениях, — считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. — Одно из этих измерений — лояльность по отношению к собственной стране, другое — дефицит по-настоящему элитарных качеств, способности что-то создавать, а не паразитировать.

Между тем, воспитание, формирование и инициирование существующей элиты является важнейшей цивилизационной задачей для России. Она может решаться с опорой на национально-ответственные группы элиты, поскольку для этого необходимы ресурсы и возможности. Но проблема в том, что у нас такая задача не решается системно, и потому не приносит плодов.

— Можно ли говорить, что «золотая молодежь» откровенно выражает настроения взрослой части элиты?

— В среде нуворишей часто существует конфликт отцов и детей. Наверняка не чужд этот конфликт и российской элите. Но зачастую, действительно, «золотые дети» более просто и радикально выражают взгляды своих родителей.

— Что с этим делать?

— Один из методов воспитания элиты — это наведение дисциплины в социальных корпорациях. Если ты вольный художник и не принадлежишь к влиятельной социальной корпорации — ты можешь говорить и думать, что угодно. Но если ты член социальной корпорации — а МГИМО является частью такой корпорации — эта принадлежность влечет ограничения.

С моей точки зрения, сейчас очень удобный момент, чтобы продемонстрировать: МГИМО является частью корпорации по формированию лояльной стране элиты, а не терминалом по оказанию элитных услуг. Именно из этого должно исходить руководство вуза, и потому идея какой-то воспитательной беседы с Бажаевой представляется не очень уместной.

Пока, я считаю, социально-корпоративного духа, накладывающего ограничения, МГИМО явно не хватает.

— Как вырастить патриотически-настроенную элиту в России?

— Это большая и масштабная задача, но в ее основе лежит система образования и воспитания. Не выстроив этой основы, формирующей кадры для правящей элиты, бессмысленно сетовать на ее, элиты, низкое качество.

Подчеркну, речь идет не только о приобретении навыков и знаний, но и о воспитании. Между тем, сегодня элитные вузы и факультеты России формируют «новых кочевников», а не людей, лояльных своей стране. Эти «глобалы» никогда не станут частью амбициозной социальной корпорации, которая будет бороться за статус России в мире. «Глобалы» будут бороться за свой собственный статус — и только.

По сути, воспитание элиты — это вопрос социальных технологий.

Плюс к тому, не стоит забывать об уже действующих элитариях. Для них, на мой взгляд, лучшей формой патриотического воспитания была бы деофшоризация капиталов, а ее в России, к сожалению, так и не осуществили.

— Элиту какой страны можно считать образцовой?

— Я бы сравнивал не элиты, а системы подготовки и воспитания кадров элитарного уровня. Дело в том, что некоторая деградация элиты, и снижение ее лояльности к своим народам — это общемировая тенденция.

Безусловно, внимания заслуживают университеты США и Франции, которые прививают социально-корпоративный дух, идейно-политически форматируют будущих элитариев. Много поучительного можно почерпнуть из системы воспитания элиты Израиля. Государство, находящееся в жестком внешнем окружении, требовало мобилизации и от общества, и от элиты — а российской элите мобилизационный тонус сегодня явно не помешал бы.

Главное, нам важно понять: достойная элита не прорастет сама по себе, она должна быть предметом социальной инженерии…

— Современная элита во всем мире космополитична, и российская элита — не исключение, — отмечает политолог Федор Крашенинников. — Таков ее стиль жизни, и только в такой форме в условиях современного мира — мира глобального капитализма — элита и может существовать.

Если крупная компания занимается глобальным бизнесом, ее руководство поневоле становится космополитичным. Если конкретный человек богат и может жить на широкую ногу, он рано или поздно превращается в гражданина мира. «Золотая молодежь» — молодая поросль элиты — растет в этой среде, и банально не понимает, почему нужно врать и доказывать, что лучше всего жить в России.

Меня, честно говоря, больше беспокоит другая ситуация: когда люди проповедуют любовь к патриотическим ценностям, а сами живут большей частью за границей. И дежурно врут, уверяя в любви к России.

Должен заметить, представители элиты в тех же США и ЕС совершенно спокойно критикуют свои страны, и никто их за это не порицает. Какая-то часть американской элиты вообще живет в Европе, и бывает на родине лишь наездами. И только в России считается ненормальным, когда человеку не нравится страна, гражданином которой он является.

Да, возможно, Элина Бажаева презирает Россию. Но это, по большому счету, ее личное право как частного лица. К тому же, уверяю вас, большинство детей российских бизнесменов и крупных чиновников ровно так же отзываются о нашей стране, и ровно так же к ней относятся.

— Но зачем Бажаева написала, что «никогда не говорила плохо о России в целом», и что «нашего президента всегда называла лучшим»? И если Бажаева высказалась как частное лицо, при чем тут ректор Торкунов?

— Думаю, эта история с самого начала раздута. Игра, видимо, ведется не против Элины Бажаевой, а против ее отца.

В такой ситуации олигарху, вероятно, пришлось принимать меры. В частности, от девушки потребовали, чтобы она срочно начала говорить то, что требуется. И теперь она говорит ровно то, что должны говорить представители отечественной элиты. Находясь на борту шикарной яхты где-нибудь в Средиземном море, они должны уверять, что очень любят Россию и ее президента.

Все, чего добились от Бажаевой — она снова надела маску лицемерия, и продолжила лицемерить, как это принято у нас в стране.