ИГ объявило о причастности к нападению на нижегородских полицейских

Вооруженное нападение в Нижнем Новгороде совершено двумя боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщается в Twitter мониторинговой группы SITE Intel, которая отслеживает публикации террористической группировки.

Инцидент произошел 23 октября, когда сотрудники нижегородской полиции в районе жилого комплекса «Цветы» остановили для проверки автомобиль Daewoo Nexia. В нем находились двое выходцев из Средней Азии, которые не подчинились требованию остановиться. Они открыли по полицейским огонь и попытались скрыться.

Ответным огнем они были убиты. В ходе перестрелки получили ранения двое сотрудников СОБР.

Кроме того, в автомобиле был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. Он был уничтожен с помощью робота-сапера.

Позднее в ФСБ заявили, что уничтоженные злоумышленники являлись членами незаконных вооруженных формирований.

Группировка ИГ базируется на территории Ирака и Сирии. Ее боевики причастны к десяткам терактов в разных странах мира.