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ИГ объявило о причастности к нападению на нижегородских полицейских

18:35 26.10.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Вооруженное нападение в Нижнем Новгороде совершено двумя боевиками «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщается в Twitter мониторинговой группы SITE Intel, которая отслеживает публикации террористической группировки.

Инцидент произошел 23 октября, когда сотрудники нижегородской полиции в районе жилого комплекса «Цветы» остановили для проверки автомобиль Daewoo Nexia. В нем находились двое выходцев из Средней Азии, которые не подчинились требованию остановиться. Они открыли по полицейским огонь и попытались скрыться.

Ответным огнем они были убиты. В ходе перестрелки получили ранения двое сотрудников СОБР.

Кроме того, в автомобиле был обнаружен подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. Он был уничтожен с помощью робота-сапера.

Позднее в ФСБ заявили, что уничтоженные злоумышленники являлись членами незаконных вооруженных формирований.

Группировка ИГ базируется на территории Ирака и Сирии. Ее боевики причастны к десяткам терактов в разных странах мира.

Темы: Россия, Нижний Новгород, Нижний Новгород, Правоохранительные органы в России, Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 21:36
Керосиновый фонарь перестройки

Полиции давно и глубоко плевать на то, что исламисты почти три десятилетия практически законно истребляют русское население. Сочувствия к полиции как-то не получается. За что боролись, то и получат.
26.10.2016, 21:08
вадим иванович

это только первый звонок недаром же урал-идель ездил в ригу аминь
26.10.2016, 20:06
вполне

разумное решение вопроса ( как и у пиндосовских полицейских -сначала стрелять,а затем требовать документы)
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