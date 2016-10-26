Полицейский-миллиардер оказался хранителем общака

Найденные у Захарченко деньги могли быть теневой «кассой» группировки сотрудников антикоррупционного главка МВД



© KM.RU, Александра Воздвиженская

Скандально известный полицейский-миллиардер Дмитрий Захарченко мог быть теневым финансистом и хранителем общака группировки коррупционеров из Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Такая картина сложилась у сотрудников ФСБ за время расследования этого дела. Чекисты полагают, что деньги, которые, возможно, сбрасывали в общак полтора десятка оперативников и руководителей антикоррупционного главка МВД, были их долей от афер, хищений и взяток за заказные уголовные дела, сообщает life.ru.

Общее дело

Версия о том, что бывший замначальника Управления "Т" ГУЭБиПК полковник Дмитрий Захарченко был казначеем и хранителем общака подразделения, появилась не на пустом месте. Выясняя происхождение почти 9 миллиардов рублей наличными, которые хранились в рублях и валюте в квартире сестры Захарченко, чекисты сделали интересные находки.

— При обысках у Захарченко нашли документы его коллег по ГУЭБиПК — информацию об их банковских счетах, материалы уголовных дел, записи о финансах и другие интересные бумаги. Всё это указывает, что Захарченко, возможно, был хранителем общака и финансистом группировки, в которую входили бывшие и действующие сотрудники ГУЭБиПК, — рассказал Лайфу источник в спецслужбах.

Вероятно, что большая часть наличности, которую нашли у Захарченко, и была частью этого общака. Чекисты полагают, что в группировку входили полтора десятка высокопоставленных оперативников и руководителей некоторых отделов ГУЭБиПК. У следствия есть много вопросов к шефам Захарченко — начальнику Управления "Т" Александру Тищенко, а также руководителю ГУЭБиПК генералу Андрею Курносенко.

Делайте взносы, господа

Оперативники проверяют информацию, что Захарченко, как и некоторые его коллеги, могли "кормиться" по своим направлениям работы, получая откаты и доли от разных афер и хищений. Например, Управление "Т" ГУЭБиПК курировало топливно-энергетическую сферу. Доходы ему могли приносить заказные уголовные дела, а также гонорары за участие в разных бизнес-конфликтах. Этими деньгами оперативники и пополняли свой общак. В принципе, он выполнял те же задачи, что и его аналог из криминального мира: расходы на взятки и подкуп, оплата адвокатов в случае задержания участника группировки, финансовая поддержка семей на время заключения, оперативные расходы, запуск бизнес-проектов.

Неделю назад арестованный экс-миллиардер Сергей Полонский в Мосгорсуде также рассказал, что Захарченко был казначеем оперативников.

— Захарченко — это один из тех "экземпляров", который работал по экономическим вопросам и держал один из общаков. И другие такие же приходили и говорили: дайте нам десять миллионов — и мы от тебя отстанем, — заявил Полонский в суде.

Чекисты выяснили, что группировка собиралась в фешенебельной квартире на Якиманке, которую Захарченко оформил на свою 8-летнюю дочь. Захарченко купил квартиру площадью 170 "квадратов" в ЖК "Имперский дом" на Якиманке, когда его дочери было пять лет. Спустя три года он развёлся с супругой и оформил элитное жильё за 250 миллионов рублей на дочку.

— Здесь они обсуждали свои дела, проекты, а также делили деньги, — добавил источник Лайфа в спецслужбах. — Все вопросы решали исключительно командой. Вне зависимости от должности и звания каждый получал долю в зависимости от степени участия в делах.

Оперативник не вышел на сделку

Чекистам известны имена возможных участников группировки, на них собраны материалы, однако они надеялись на то, что Захарченко или его сообщники из МВД сами захотят всё рассказать. Это могли бы им зачесть на следствии и суде. По данным Лайфа, следователи уже предлагали Захарченко заключить сделку: он признаёт вину и рассказывает о том, как работала группировка коррупционеров. За это он мог рассчитывать на более мягкое наказание. Однако сам Захарченко и другие его коллеги по ГУЭБиПК отказались от сотрудничества со следствием.

Например, после задержания Захарченко следователи вызывали на беседу руководителя ГУЭБиПК генерала Андрея Курносенко, но он не явился. Как он потом объяснил следствию, на тот момент он находился в зарубежной командировке. У оперативников Управления "М" ФСБ есть много вопросов к Курносенко. Во время проверки у генерала нашлись активы на сотни миллионов рублей. Как оказалось, до недавнего времени он был владельцем дорогих особняков и земельных участков в престижных Истринском и Красногорском районах Подмосковья, стоимостью около 160 млн рублей. В ноябре 2015 года Курносенко, который был тогда первым замначальника главка, избавился от большей части своих активов. Как выяснилось, в это время он уже готовился к назначению на пост начальника ГУЭБиПК.

Что касается начальника Управления "Т" Александра Тищенко, то он также отказался помогать следствию. Недавно МВД от него поспешно избавилось: по итогам служебной проверки в ГУЭБиПК Тищенко был уволен.

— Можно сказать, что держатель общака придерживается понятий, которые приняты в криминальном мире: он не сдаёт своих подельников, — рассказал Лайфу источник в спецслужбах. — У товарищей Захарченко совсем иной мотив для молчания: они не сдают казначея, потому что у него есть полный расклад и компромат на каждого из них.

Коррупция победила борцов

Полковника Дмитрия Захарченко формально задержали за взятку в 7 млн рублей, но при обыске квартиры его родственников была найдена наличность в рублях и валюте почти на 9 млрд рублей, а в его машине ещё 13 млн рублей, 170 тыс. долларов и 5 тыс. евро. Теперь следователи подбили все его активы и говорят, что наличность, квартиры, машины и драгоценности полицейского тянут на 30 млрд рублей.

Сейчас чекисты проверяют ГУЭБиПК и пытаются выяснить, с кем ещё "работал" Захарченко. ГУЭБиПК относится к центральному аппарату МВД. Сейчас в ГУЭБиПК много различных профильных управлений. Управление "Б", например, занимается хищениями в бюджетной сфере, "Т" — в топливно-энергетической. Ещё из ключевых направлений — преступления в банковской и налоговой отраслях, а также борьба с коррупцией. В подразделении прошло уже несколько кадровых зачисток: сначала в штате было 630 человек, а теперь чуть более 400.

В антикоррупционном главке МВД уже много лет что-то не так: подразделения постоянно сотрясают криминальные и коррупционные скандалы, а его сотрудники и руководители сами попадают в уголовные дела. Коммерсанты жалуются на вымогательство и произвол оперативников. Например, глава "Опоры России" Павел Сигал заявлял в Генпрокуратуру по поводу того, что полицейские вымогают у него €1 миллион, чтобы не передавать оперативные материалы на него в Следственный комитет. Тогдашний депутат Госдумы Александр Хинштейн выяснил, что это были оперативники ГУЭБиПК из Управления "Б". Сигал отказался, и это якобы послужило причиной возбуждения против него уголовного дела. Дело, кстати, так и не дожило до суда: Сигала сначала отпустили из СИЗО, а потом и сняли все обвинения.

Многочисленные скандалы подорвали доверие к ГУЭБиПК, поэтому теперь антикоррупционный главк МВД решено реформировать. Все ключевые направления работы ГУЭБиПК перейдут к соответствующим подразделениям ФСБ. Это дела, связанные с коррупцией в особо крупных размерах, сфера ТЭК, аферы с госконтрактами и в банковском секторе. ГУЭБиПК оставят только борьбу с мелкой экономической преступностью: на рынках, в магазинах, в фирмах.

Автор: Вадим Тактаров