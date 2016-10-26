МАК назвал одну из возможных причин падения вертолета на Ямале

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выявили одну из возможных причин крушения вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе. У воздушного судна могло закончиться топливо.

«Через 1 ч 21 мин после взлета зарегистрировано появление сигнализации «Минимальный остаток топлива». Еще спустя 4 минуты были существенно уменьшены высота и скорость полета», - отмечается в сообщении на сайте комитета. После этого, согласно имеющимся у специалистов данным, вертолет неоднократно интенсивно менял не только высоту, но и скорость полета и курс.

В МАК добавили, что двигатели вертолета работали до столкновения с землей.

Работы по сбору и подготовке к эвакуации сохранившихся фрагментов вертолета продолжаются. После этого инженерно-техническая подкомиссия начнет анализировать повреждения воздушного судна.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» потерпел крушение 21 октября неподалеку от поселка Уренгой. На его борту находились 22 человека – экипаж и нефтянники-вахтовики. Жертвами катастрофы стали 19 человек.

В качестве причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, а также обледенение лопастей вертолета.

