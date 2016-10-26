Роскомнадзор объяснил требование заблокировать Linkedin

Роскомнадзор через суд добивается блокировки социальной сети Linkedin за нарушение законодательства о локализации персональных данных, сообщает агентство «Интерфакс» в среду, 26 октября, со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

Собеседник агентства пояснил ,что ведомство реагирует на сообщения в СМИ о проблемах с безопасностью персональных данных россиян. «Так вот, с 2010 года у сети Linkedin происходили крупные скандалы, связанные с утечкой пользовательских данных», — рассказал Ампелонский.

По его словам, именно по этой причине ведомство летом мы направило руководству соцсети в досудебном порядке два письма с просьбой предоставить сведения об исполнении ими закона о локализации персональных данных в России. Представитель ведомства уточнил, что компания в ответ прислала «две отписки».

«В полном соответствии с алгоритмом взаимодействия с иностранными компаниями, не имеющими представительства в РФ, мы воспользовались своим правом обращения в суд. И 4 августа Таганский суд удовлетворил наш иск, постановив внести данную соцсеть в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных», — уточнил он.

Позже Linkedin обжаловала это решение в вышестоящей инстанции. Теперь Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию 10 ноября. «Они могут пойти и дальше, вплоть до Верховного суда. Но если решение вступит в законную силу, то мы внесем их в соответствующий реестр и отправим операторам уведомление о блокировке сети», — заключил Ампелонский.

Linkedin — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов. Сейчас в ней зарегистрированы более 400 млн пользователей, представляющих 150 отраслей бизнеса из 200 стран. Летом этого года сайт купила Microsoft за $26,2 млрд.