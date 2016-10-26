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В Кремле объяснили свободный въезд Савченко в Россию

15:08 26.10.2016
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
Дмитрий Песков © KM.RU, Филипп Киреев
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Депутату Верховной рады Надежде Савченко открыт въезд в Россию, и ждать в Кремле реакции на ее визит не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Юридические действия в отношении Савченко были выполнены. Ей не закрыт въезд на территорию РФ, поэтому здесь не на что реагировать», — сказал он, отметив, что визит украинской летчицы не согласовывался. «Нет необходимости», — подчеркнул представитель главы государства.

Он добавил, что приезд Савченко, прибывшей на заседание по делу украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка, нельзя рассматривать в контексте их возможного обмена на россиян. Он также отверг предположения о том, что эта тема обсуждалась на последней встрече нормандской четверки в Берлине.

Савченко прибыла в Москву сегодня, 26 октября. Она планирует присутствовать на рассмотрении Верховным судом апелляции по деу Клыха и Карпюка, обвиняемых у участие в военных действиях в Чечне на стороне боевиков в 1990-х годах.

Сама Савченко в марте 2016 года была осуждена в России, суд признал ее виновной в убийстве на юго-востоке Украины двух журналистов ВГТРК. В мае она была помилована Путиным и вернулась на родину. одновременно с этим в Россию вернулись двое российских граждан, осужденных в Киеве за участие в боевых действиях в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что в Донбассе российских военных нет.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 16:47
Мюллер

Точно,наш человек.Выдать коженку и будёновку.
26.10.2016, 16:43
Ха

Чего вы до Надьки докопались? Ну приехала она на совещание. Ваше какое дело?
26.10.2016, 16:34
из киева

//Савченко в марте 2016 года была осуждена в России, суд признал ее виновной в убийстве на юго-востоке Украины двух журналистов ВГТРК.//
Наглое враньё! В обвинительном приговоре Савченко убийство журналистов вообще не фигурирует, это обвинение было снято с неё судом, т.к. защитой было доказано, что Савченко не могла знать о присутствии журналистов на обстрелянном блок-посту (они приняли решение ехать на него, когда она уже вышла на задание) и не могда их визуально идентифицировать с трех км. Савченко была обвинена в корректировке огня по мирным жителям, находящимся на блок-посту (другими словами, признается, что корректировка велась по блок-посту с расположенной на нем бронетехникой), при этом ни один мирный житель при обстреле блок-поста не пострадал, а журналисты погибли вместе с группой ополченцев (7 человек), находясь в их плотном окружении. Чего они слонялись всей толпой по перекрестку через 3 минуты после первого накрытия (а не укрылись, как положено в таких случаях, в имеющемся укрытии), так и осталось нераскрытой судом загадкой. Похоже, хотели снять эффектные кадры репортажа "прямо из-под огня". Премия Дарвина всему коллективу:)
Да, кстати, а какой смысл в такой легко проверяемой лжи?
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