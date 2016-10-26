В Кремле объяснили свободный въезд Савченко в Россию

Депутату Верховной рады Надежде Савченко открыт въезд в Россию, и ждать в Кремле реакции на ее визит не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Юридические действия в отношении Савченко были выполнены. Ей не закрыт въезд на территорию РФ, поэтому здесь не на что реагировать», — сказал он, отметив, что визит украинской летчицы не согласовывался. «Нет необходимости», — подчеркнул представитель главы государства.

Он добавил, что приезд Савченко, прибывшей на заседание по делу украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка, нельзя рассматривать в контексте их возможного обмена на россиян. Он также отверг предположения о том, что эта тема обсуждалась на последней встрече нормандской четверки в Берлине.

Савченко прибыла в Москву сегодня, 26 октября. Она планирует присутствовать на рассмотрении Верховным судом апелляции по деу Клыха и Карпюка, обвиняемых у участие в военных действиях в Чечне на стороне боевиков в 1990-х годах.

Сама Савченко в марте 2016 года была осуждена в России, суд признал ее виновной в убийстве на юго-востоке Украины двух журналистов ВГТРК. В мае она была помилована Путиным и вернулась на родину. одновременно с этим в Россию вернулись двое российских граждан, осужденных в Киеве за участие в боевых действиях в Донбассе. Москва неоднократно заявляла, что в Донбассе российских военных нет.