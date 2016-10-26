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Путин распорядился дать депутатам больше машин с «мигалками»

12:02 26.10.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому у депутатов Госдумы будет больше автомобилей со спецсигналами. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Депутаты Госдумы нового созыва смогут пользоваться 12 машинами с «мигалками». Депутатам предыдущего созыва, согласно указу президента от 2012 года, полагались восемь таких автомобилей.

С чем связано увеличение числа машин с «мигалками» в Госдуме, неизвестно.

По указу президента от 2012 года, больше всего машин с «мигалками» положено сотрудникам ФСБ — 207. Министерству внутренних дел было выделено 98 автомобилей со спецсигналами, Генпрокуратуре — 30, администрации президента — 22. Одна машина с «мигалкой» находится в распоряжении Счетной палаты.

Темы: Россия, Бюрократия и чиновничество в России, Государственная Дума РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 13:49
Навеяло

...а пацакам обязательно носить колокольчик в носу или можно кольцом отделаться?
26.10.2016, 13:28
Избиратель ЕР

Было 8 машин, а стало 12? Ужас какой! Теперь всё, пробки на дорогах неизбежны, экология загажена и вообще всё пропало! Конечно надо срочно бить в набат. Это же 50% увеличение парка машин с мигалками. "Общественности" необходимо срочно возбудиться и высказать всё как есть, не взирая на лица.
26.10.2016, 13:20
Россиянин

Общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, лишено цели
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