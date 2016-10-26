Путин распорядился дать депутатам больше машин с «мигалками»

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому у депутатов Госдумы будет больше автомобилей со спецсигналами. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Депутаты Госдумы нового созыва смогут пользоваться 12 машинами с «мигалками». Депутатам предыдущего созыва, согласно указу президента от 2012 года, полагались восемь таких автомобилей.

С чем связано увеличение числа машин с «мигалками» в Госдуме, неизвестно.

По указу президента от 2012 года, больше всего машин с «мигалками» положено сотрудникам ФСБ — 207. Министерству внутренних дел было выделено 98 автомобилей со спецсигналами, Генпрокуратуре — 30, администрации президента — 22. Одна машина с «мигалкой» находится в распоряжении Счетной палаты.