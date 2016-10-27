Бывший сотрудник Минобороны РФ приговорен к 12 годам за госизмену

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника министерства обороны РФ Андрея Беляева, признанного виновным в государственной измене.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как дело Беляева имело гриф «совершенно секретно».

Подробности дела Беляева не разглашались. Из судебных документов известно лишь, что подсудимый являлся полковником запаса и имел вид на жительство в Швеции. Российского воинского звания, вида на жительство в Швеции и водительских прав, выданных этой страной, Беляев был лишен по решению суда. Также в пользу государства был конфискован его автомобиль Mitsubishi.

«Признать Беляева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в резолютивной части приговора.

Об аресте Андрея Беляева стало известно в декабре 2015 года. Тогда сообщалось, что он стал двадцатым с начала года обвиняемым в госизмене в России, о которых известно СМИ.

Дела о госизмене и шпионаже в России как правило имеют гриф «секретно» и их подробности не разглашаются.