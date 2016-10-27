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Бывший сотрудник Минобороны РФ приговорен к 12 годам за госизмену

13:59 27.10.2016
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника министерства обороны РФ Андрея Беляева, признанного виновным в государственной измене.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как дело Беляева имело гриф «совершенно секретно».

Подробности дела Беляева не разглашались. Из судебных документов известно лишь, что подсудимый являлся полковником запаса и имел вид на жительство в Швеции. Российского воинского звания, вида на жительство в Швеции и водительских прав, выданных этой страной, Беляев был лишен по решению суда. Также в пользу государства был конфискован его автомобиль Mitsubishi.

«Признать Беляева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в резолютивной части приговора.

Об аресте Андрея Беляева стало известно в декабре 2015 года. Тогда сообщалось, что он стал двадцатым с начала года обвиняемым в госизмене в России, о которых известно СМИ.

Дела о госизмене и шпионаже в России как правило имеют гриф «секретно» и их подробности не разглашаются.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России, Расследования в России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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27.10.2016, 18:17
Таких подлецов надо расстреливать без суда и следствия

Где бы они не находились.Смертный приговор всем тем,кто Родиной приторговывает.
27.10.2016, 17:52
stalker

А не слишком ли мало у нас дают за госизмену ? В годы СССР за это и смертную казнь можно было получить. И это было правильно, т.к. действия предателя как правило приносит государству огромный урон. А тут отсидел 10-12 лет и на свободу с чистой совестью. Только вот с чистой ли ? Кстати, в тех же США за подобные преступления и пожизненное можно получить.
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