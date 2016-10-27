Александр Хинштейн рассказал, как Росгвардия будет защищать граждан

Российский журналист и политический деятель Александр Хинштейн назначен советником главы Росгвардии Виктора Золотова. Он будет курировать нормативно-правовой блок, а также информационно-пропагандистскую работу. Об этом сам Александр Хинштейн рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Сегодня далеко не у всех граждан есть четкое понимание того, зачем создана Росгвардия. Мир не стоит на месте. Мы ежедневно сталкиваемся с угрозой, видим рост терроризма в мире. Этому необходимо противостоять. Именно поэтому и создана национальная гвардия», — сообщил журналист.

Политик рассказал, что сотрудники Росгвардии выполняют задачи по недопущению распространения экстремизма. В состав национальной гвардии вошли внутренние войска, спецподразделения МВД, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительные подразделения. Журналист уверен, что рост экстремизма и терроризма в мире не может не сопровождаться вопросами, связанными с оборотом оружия. Поэтому государство должно обеспечить невозможность появления у преступников оружия.

«Внутренние войска несли охрану особо важных государственных объектов. А подразделения вневедомственной охраны охраняли другие объекты. На мой взгляд, логично объединить все в один орган. Таким образом мы получаем самую молодую в стране силовую службу с наиболее широким спектром ее применения, с возможностью выполнения любых задач на земле, под водой и в воздухе», — добавил Хинштейн.

Политик не стал переизбираться в Госдуму седьмого созыва. Бывший первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин отметил тогда, что Хинштейн будет востребован на более высоких должностях.