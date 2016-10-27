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Путин дал российское гражданство бывшему украинскому миллиардеру

14:57 27.10.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации 56-летнего украинского бизнесмена Эдуарда Шифрина, входившего в 2010 году в список миллиардеров Forbes, и его 16-летней дочери Софии Розы, родившейся в Великобритании.

Соответствующий президентский указ подписан Путиным 26 октября и в среду, 27 октября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эдуард Шифрин родился в Днепропетровске. Закончил московский институт стали и сплавов. В середине 90-х годов участвовал в приватизации украинской «Запорожстали». В 2010 году попал в мировой рейтинг миллиардеров Forbes, заняв в нем 773 место с состоянием в $1,3 млрд. Год спустя он выбыл из рейтинга миллиардеров и более в него не попадал. Тогда американский журнал назвал Шифрина подданным Великобритании.

Шифрин является одним из учредителей холдинга Midland Group (металлургия, морские перевозки, недвижимость), структурам которого в Москве принадлежат бизнес-центры Midland Plaza и Diamond Hall.

Шифрин хорошо знаком с кинопродюсером Александром Роднянским. И стал одним из главных инвесторов, вложившихся в съемки фильма Федора Бондарчука «Обитаемый остров». По данным Forbes, бизнесмен инвестировал в фильм $12 млн при общем бюджете кинокартины в $36 млн. 

Темы: Россия, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.10.2016, 18:32
Рыбак рыбака

видит издалека. (С)
27.10.2016, 18:28
Алена

А как же закон об экзамене на знание русского языка и истории страны? или хохол, еврейского происхождения и здесь все проплатил, что лично Пахан ему паспорт выписал?
27.10.2016, 18:11
Ага.

Жопардье сразу отказался. И негр какой-то тоже. Гггггггггг
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