]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин заявил об отсутствии планов по оказанию военной помощи Ираку

20:21 27.10.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Россия не планирует вмешательства в военные конфликты в ближневосточном регионе. Она не будет водить свои войска в Ирак или Ливию в случае обращения руководства этих государств за помощью в борьбе с террористами. Об этом заявил, президент России Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Нет. Мы ничего подобного нигде не планируем», - цитирует главу государства «Интерфакс».

Ранее в МИД России отметили, что пока официальных запросов об оказании военной помощи от Ирака и Ливии не поступало. Если таковые обращения будут иметь место, то руководство страны их внимательно рассмотрит.

В настоящее время ВКС РФ оказывают поддержку правительственным войскам Сирии. Боевая операция была начата в сентябре прошлого года по просьбе Дамаска. Совместные действия российской авиации и правительственной армии Сирии осуждаются странами Запада. Они грозят расширить антироссийские санкции из-за ситуации в Сирии.
 

Темы: Россия, Ближний Восток, Военная авиация в мире, Военные конфликты в мире, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.