Путин заявил об отсутствии планов по оказанию военной помощи Ираку

Россия не планирует вмешательства в военные конфликты в ближневосточном регионе. Она не будет водить свои войска в Ирак или Ливию в случае обращения руководства этих государств за помощью в борьбе с террористами. Об этом заявил, президент России Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

«Нет. Мы ничего подобного нигде не планируем», - цитирует главу государства «Интерфакс».

Ранее в МИД России отметили, что пока официальных запросов об оказании военной помощи от Ирака и Ливии не поступало. Если таковые обращения будут иметь место, то руководство страны их внимательно рассмотрит.

В настоящее время ВКС РФ оказывают поддержку правительственным войскам Сирии. Боевая операция была начата в сентябре прошлого года по просьбе Дамаска. Совместные действия российской авиации и правительственной армии Сирии осуждаются странами Запада. Они грозят расширить антироссийские санкции из-за ситуации в Сирии.

