В посольстве РФ в Сербии назвали спекуляциями сообщения о высылке россиян

Посольство РФ в Белграде не получало уведомлений о депортации из Сербии россиян, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Черногории.

«Дополнительной информации по данным спекуляциям СМИ не располагаем», — сказал «Интерфаксу» пресс-атташе российской дипмиссии Юрий Пичугин.

Сербское издание Danas 27 октября со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что из страны выслана группа российских граждан, подозреваемых в причастности к подготовке тератов в Черногории. О предотвращении терактов ранее заявили власти Сербии и Черногории. По их данным, в день парламентских выборов, 16 октября, в столице Черногории планировалось захватить здание парламента и устроить массовые беспорядки.

По подозрению в причастности к подготовке теракта были задержаны около 20 граждан Сербии. Глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, что было выявлено еще несколько групп, причастных к подготовке теракта, которые «действовали в координации с иностранцами».

Депортация россиян по подозрению в причастности к подготовке теракта, по версии газеты «Коммерсант», стала основной причиной визита в Белград главы Совбеза РФ Николая Патрушева. В ходе визита Патрушев, как отмечало издание, провел закрытые встречи со всем руководством Сербии.

Официально власти Сербии сообщения СМИ о депортации россиян не подтверждают, но и не опровергают.