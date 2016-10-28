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В посольстве РФ в Сербии назвали спекуляциями сообщения о высылке россиян

14:53 28.10.2016
Фото с сайта srpski.ru
Фото с сайта srpski.ru
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Посольство РФ в Белграде не получало уведомлений о депортации из Сербии россиян, подозреваемых в причастности к подготовке терактов в Черногории.

«Дополнительной информации по данным спекуляциям СМИ не располагаем», — сказал «Интерфаксу» пресс-атташе российской дипмиссии Юрий Пичугин.

Сербское издание Danas 27 октября со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что из страны выслана группа российских граждан, подозреваемых в причастности к подготовке тератов в Черногории. О предотвращении терактов ранее заявили власти Сербии и Черногории. По их данным, в день парламентских выборов, 16 октября, в столице Черногории планировалось захватить здание парламента и устроить массовые беспорядки. 

По подозрению в причастности к подготовке теракта были задержаны около 20 граждан Сербии. Глава правительства Сербии Александр Вучич заявил, что было выявлено еще несколько групп, причастных к подготовке теракта, которые «действовали в координации с иностранцами».

Депортация россиян по подозрению в причастности к подготовке теракта, по версии газеты «Коммерсант», стала основной причиной визита в Белград главы Совбеза РФ Николая Патрушева. В ходе визита Патрушев, как отмечало издание, провел закрытые встречи со всем руководством Сербии.
Официально власти Сербии сообщения СМИ о депортации россиян не подтверждают, но и не опровергают.

Темы: Россия, Сербия, Посольства и консульства в мире
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Комментарии читателей
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28.10.2016, 18:50
gustav

хотели наверное к украине присоединить черногорию...вот жлобы.
жили бы в свободной стране, а теперь придёться и дальше волочить нищенское существование в европе...
28.10.2016, 16:25
Иван

СМИ пишут об аресте граждан Сербии, готовивших что-то в Черногории. Они будто бы планировали открыть стрельбу по участникам митинга оппозиции с той целью, чтобы "спровоцировать хаос и штурм парламента" (это как в кровавое воскрсение 1905 г. что-ли?). Непонятно только чего бы они в результате этого добились.
И в то же самое время появились сообщения о депортации из Сербии россиян. Но если их депортировали, тогда Патрушев приезжал не для того, чтобы их вызволять.
28.10.2016, 15:51
Аркадий Бабченко

Если это правда, то это, конечно, кирдык. Собственно, это тот самый кирдык, о котором пессимисты типа меня ноют уже который год, но в который и сами не верили до конца. Ан нет. Жизнь опять опередила мечту. Все думали, что следующим будет что-то из пост-советского пространства - которое в мире один черт рассматривается вроде как сфера влияния России и особо лезть воевать за Казахстан или Молдову никто в Европе не рвется - ну или на крайний случай страны Балтии, а в последнее время вообще уже начали подходить к мысли, что, может быть, все и успокоилось. Ан нет. Ба-бац. Черногория. А это уже другой уровень кирдыка. Совсем другой.
Вариант, что они нам в перспективе могут-таки устроить настоящую третью мировую, с этого момента можно начинать рассматривать как вполне реальный.
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