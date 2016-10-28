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Академики РАН назвали диссертацию Мединского лженаучной

10:59 28.10.2016
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Члены Российской академии наук (РАН), представителей «Клуба 1 июля» поддержали требование лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени. Такое заявление ученые опубликовали в пятницу, 28 октября, в газете «Коммерсант».

«Речь здесь идет о проблеме, далеко выходящей за пределы любой конкретной дисциплины: о важнейшем для любого ученого вопросе – о защите науки и научного мировоззрения от псевдонауки», – рассказал газете об инициативе член-корреспондент РАН историк Аскольд Иванчик.

Как сообщается, ученые возмущены тем, что Мединский называет «критерием истинности и достоверности исторического труда соответствие «интересам России». По их мнению, попытки подменить научную истину мифами подрывают основы научного взгляда на мир. Они также припомнили выражение «мрази конченые», которое глава Минкульта употребил в отношении сомневающихся в героизме 28 панфиловцев.

По словам академиков, «замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов» недопустима. «Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир», – говорится в заявлении. Письмо подписали 24 академика.

7 октября Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала из Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге рассмотрение дела о лишении Мединского ученой степени. В комиссии объяснили, что дело было отозвано из совета из-за того, что в диссертационном совете еще 17 сентября истек двухмесячный срок заявления.

«Клуб 1 июля» — это неформальное объединение академиков и членкоров, несогласных с реформой РАН. 

Темы: Россия, Владимир Мединский, Российская Академия наук, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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28.10.2016, 12:04
Ш-Ш

ДА ЭТО ЗАГОВОР ЕВРЕЙСКИЙ АКАДЕМИКОВ - от них давно надо очистить землю русскую -а МЕДИНСКИЙ ПО ПОВОДУ МРАЗЕЙ на 100% прав - не нравится этим мразям наше ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ, ОДНАКО!!
28.10.2016, 11:58
rus

Интересно ,какой процент степеней в самой РАН обладает научной ценностью ? Ведь степень ,почти всегда ,служила социально-экономической индульгенцией для её обладателя и условием существования самой системы .
28.10.2016, 11:46
номинант

Если человек талантлив и на своем месте, то не важно, что он школу прогуливал, а диплом и уч. степень купил.
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