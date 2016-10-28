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Армия России «урезала военные аппетиты» из-за экономической ситуации

11:58 28.10.2016
Репетиция парада Победы 2012 © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Расходы бюджета на оборону и безопасность соразмерны возникшим в последние годы рискам и не несут в себе угрозы для устойчивости экономики страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Министерстве обороны РФ понимают, что деньги сегодня должны пойти только на самые важные военные программы, отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» военный обозреватель Виктор Баранец.

«Армия прекрасно понимает, в каком экономическом состоянии сегодня находится наше государство. И армия тоже подтянула поясок. Некоторые программы перевооружения армии, говоря языком военных специалистов, отодвинуты вправо. То есть эти программы не приоритетные, перенесены на более поздний срок», — заявил военный эксперт.

Баранец утверждает, что армия не увеличивает свои запросы, потому что народу живется нелегко в нынешней экономической ситуации.

«Сейчас на 8% армия согласилась урезать свои военные аппетиты, поскольку она хорошо понимает — когда в стране народ живет не очень-то экономически вольготно, то и армия вместе с народом живет в тех же условиях», — пояснил обозреватель.

Как отметила Валентина Матвиенко, закупка новых видов оружия решает комплексные задачи — это и укрепление обороноспособности, и развитие военно- промышленного комплекса. 

Темы: Экономический кризис в России, Россия, Армия и обороноспособность России, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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28.10.2016, 12:08
Иван

Правящие в России зажравшиеся и продавшиеся западу либерасты забыли заповедь Наполеона: "Народ не желающий кормить свою армию будет кормить чужую". Или наоборот, эти сволочи эту заповедь хорошо помнят и делают так специально.
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