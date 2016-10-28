Роскосмос пригрозил прекратить поставки ракет Франции из-за дела ЮКОСа

Роскомос пригрозил прекратить поставки ракет «Союз» Франции из-за дела ЮКОСа. Об этом со ссылкой на заявление российского ведомства сообщает Les Echos.

По данным издания, в российском космическом агентстве заявили, что не будут поставлять ракеты французскому Arianespace до того, как ему будут возвращены $ 300 млн, которые были арестованы по делу ЮКОСа.

В июле 2014 года Третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров нефтяной компании и обязал Россию выплатить им $50 млрд в качестве компенсации за переход компании под контроль государства. В рамках этого решения суда были заморожены $300 млн, которые Arianespace должен был выплатить «Роскосмосу» за ракеты.

Россия обжаловала взыскание, и в апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил решение о выплате Россией в пользу экс-акционеров ЮКОСа $50 млрд. Тогда же был снят арест $300 млн. Бывшие акционеры нефтяной компании в свою очередь оспорили эти решения, и арест окончательно снят не был.

21 октября, как сообщал РБК, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров написал премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу письмо, в котором заявил, что Франция нарушила двустороннее соглашение 1989 года о защите инвестиций, позволив арестовать на своей территории эти деньги.

Французская Arianespace использует корабли «Союз» для вывода спутников на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане.