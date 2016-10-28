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Минобороны РФ предложило расследовать обстрелы жилых районов в Алеппо

18:30 28.10.2016
Сергей Рудской. Фото с сайта sminews.ru
Сергей Рудской. Фото с сайта sminews.ru
Сюжет: Сирийский кризис

Россия предлагает расследовать на международном уровне обстрелы боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант «Сергей Рудской.

«Приглашаем представителей международных организаций в Алеппо для проведения расследования по данным фактам», - цитирует его РИА Новости.

Генерал напомнил о том, что в середине сентября в Сирии в течение семи дней действовал режим прекращения огня. ВКС России и правительственными войсками САР он соблюдался неукоснительно, в отличие от боевиков.

Рудской также сообщил, что Генштаб обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о возобновлении авиаударов по незаконным вооруженным формированиям в Алеппо. По его словам, это продиктовано активизацией действий боевиков против сирийской армии и гибелью мирных населения. Генерал добавил, что в течение последних трех суток в Алеппо погибли более 40 жителей и еще около 100 получили ранения.

Самолеты ВКС РФ и ВВС САР на протяжении 10 дней не ведут полетов в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо. Ранее в Генштабе заявляли о продлении моратория на авиаудары российской авиации в Алеппо.
 

Темы: Россия, Военная авиация РФ, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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28.10.2016, 19:28
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Уничтожение Боинга уже расследовали!
28.10.2016, 19:20
Дык

расследовать нужно категорически! Оно после бомбежки той школы так вовремя случилось, что прямо глаза колет!!!
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