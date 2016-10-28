Минобороны РФ предложило расследовать обстрелы жилых районов в Алеппо

Россия предлагает расследовать на международном уровне обстрелы боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант «Сергей Рудской.

«Приглашаем представителей международных организаций в Алеппо для проведения расследования по данным фактам», - цитирует его РИА Новости.

Генерал напомнил о том, что в середине сентября в Сирии в течение семи дней действовал режим прекращения огня. ВКС России и правительственными войсками САР он соблюдался неукоснительно, в отличие от боевиков.

Рудской также сообщил, что Генштаб обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о возобновлении авиаударов по незаконным вооруженным формированиям в Алеппо. По его словам, это продиктовано активизацией действий боевиков против сирийской армии и гибелью мирных населения. Генерал добавил, что в течение последних трех суток в Алеппо погибли более 40 жителей и еще около 100 получили ранения.

Самолеты ВКС РФ и ВВС САР на протяжении 10 дней не ведут полетов в десятикилометровой зоне вокруг Алеппо. Ранее в Генштабе заявляли о продлении моратория на авиаудары российской авиации в Алеппо.

