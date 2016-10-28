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МИД рассказал об обстреле посольства России в Дамаске

21:46 28.10.2016
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Здание МИД РФ © KM.RU, Вадим Черноусов
Сюжет: Сирийский кризис

Посольство России в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Огонь велся прицельно, из района Джобар, контролируемого антиправительственными силами. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Инцидент произошел 28 октября, примерно в 15:00 мск. Одна мина разорвалась за внешней оградой дипмисии, вторая – неподалеку от главного входа в офисное здание. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет. Посольству нанесен материальный ущерб.

«Решительно осуждаем очередную террористическую атаку против российского дипломатического представительства. Сделаем все от нас зависящее, чтобы законное возмездие постигло ее организаторов и исполнителей», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД пообещали внимательно следить за международной реакцией на это преступление. По мнению Москвы, она будет свидетельствовать о том, кто из ее партнеров на деле отвергает терроризм, а кто выгораживает террористов и потакает им.

Кроме того, МИД РФ потребовал выполнения антитеррористических резолюций Совбеза ООН и прекращения снабжения террористов оружием и финансами.

Накануне сообщалось о том. что Генштаб РФ обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о возобновлении авиаударов по Алеппо. Однако глава государства счел это нецелесообразным, заявив о необходимости продлить гуманитарную паузу.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Посольства и консульства в мире, Министерство иностранных дел РФ, Сирийский кризис
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