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Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Рязани

19:18 28.10.2016
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Следователи завершили осмотр места взрыва в многоэтажном жилом доме в Рязани и установили предварительную причину происшествия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По версии следствия, в квартире, ставшей эпицентром взрыва, произошла утечка бытового газа из-за того, что на выходе газового счетчика была отвернута гайка. В ведомстве добавили, что на обнаруженных среди завалов фрагментах соединительных элементов газового оборудования следы разрезов отсутствуют.

В региональном СКР отметили, что окончательные выводы о причинах происшествия будут сделаны на основе результатов экспертиз – строительно-технической, взрыво-технической и других.

Взрыв в рязанской многоэтажке произошел раной утром 23 октября. В результате погибли семь человек и 13 получили ранения. Несколько квартир были разрушены полностью, еще часть получили серьезные повреждения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
 

Темы: Россия, Рязанская область, Происшествия, Расследования в России, Следственный комитет России
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28.10.2016, 19:27
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