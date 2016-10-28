Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Рязани

Следователи завершили осмотр места взрыва в многоэтажном жилом доме в Рязани и установили предварительную причину происшествия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

По версии следствия, в квартире, ставшей эпицентром взрыва, произошла утечка бытового газа из-за того, что на выходе газового счетчика была отвернута гайка. В ведомстве добавили, что на обнаруженных среди завалов фрагментах соединительных элементов газового оборудования следы разрезов отсутствуют.

В региональном СКР отметили, что окончательные выводы о причинах происшествия будут сделаны на основе результатов экспертиз – строительно-технической, взрыво-технической и других.

Взрыв в рязанской многоэтажке произошел раной утром 23 октября. В результате погибли семь человек и 13 получили ранения. Несколько квартир были разрушены полностью, еще часть получили серьезные повреждения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

