Развал РФ по советским лекалам

Какие опасности таит предложенная вузам программа по формированию российской идентичности

В программу наших вузов может быть включена специальная дисциплина по формированию российской идентичности. Об этом заявил ведущий консультант по укреплению общенационального единства и профилактике экстремизма на религиозной и национальной почве при Федеральном агентстве по делам национальностей Айказ Микаелян.

Отмечается, что программу по формированию идентичности в молодежной среде хотят утвердить в 2016 году в качестве государственной программы. Целью является создание системы, которая воспитывала бы новое поколение — от дошкольников и до взрослых — с одинаковым набором ценностных установок. Это — уважение к закону, всем конфессиям и национальностям, проживающим в России.

«Нам не хватает какого-то объединения для вузов. Уже есть Всероссийское объединение школьников, есть „ЮнАрмия“. Нужно планомерное воспитание, чтобы гражданские ценности из любой точки страны одинаково воспитывали. Знаете, как в Советском Союзе было — октябрята, пионеры, а потом комсомольцы. И куда бы ты ни приехал, гражданские ценности везде одни и те же, поэтому и конфликтов не было», — сказал Микаелян.

В агентстве полагают, что единство общегражданских ценностей поможет в профилактике в стране экстремизма и национализма.

Сообщается, что резолюция, которая разработана совместно с Общероссийским конгрессом проректоров, уже направлена на утверждение в Минобразования.

Однако, как мы помним, политика «дружбы народов» в СССР привела в итоге к тому, что народы разбежались по национальным квартирам. Причём даже те народы, о существовании которых до советского периода можно было говорить с немалой долей условности.

Не получается ли так, что и в России мы снова наступаем на те же грабли?

— Действительно, мы имеем дело с продолжением советской политики, — говорит политолог и публицист Павел Святенков. — В СССР пытались создать некую новую общность — советский народ. Завершилась вся эта политика крахом. Сейчас пытаются всё повторять по советским лекалам.

— Как добиться того, чтобы проживающие в России граждане уважали культуру и обычаи других народов и при этом чувствовали себя жителями единой страны?

— Можно, конечно, бесконечно рассказывать о дружбе народов по телевизору, водить хороводы и танцевать лезгинку. Но всё это, как показал опыт СССР, не работает. И «дружба народов» продолжается только до тех пор, пока не возникают серьёзные проблемы в государстве.

Я бы начал с того, что зафиксировал юридическую связь между русскими и государством. Закрепил бы через Конституцию государствообразующий статус русского народа. Пока этого нет — возникают попытки строить некую российскую идентичность взамен русской. В России, кстати, в Конституциях национальных республик за титульными нациями такой статус закреплён. А вот на базе русской идентичности вполне можно укреплять страну. Подобные примеры есть. Например, Китай.

Российская идентичность это довольно бессодержательное на сегодня понятие. На самом деле, под все эти разговоры в некоторых национальных республиках идёт процесс формирования идентичностей, которые могут стать враждебными России. Нечто подобное мы проходили в СССР. Скажем, украинская идентичность была создана во многом в советское время. А теперь получается, что русских и украинцев натравили друг на друга.

Если подобные процессы будут продолжаться, мы можем дойти до того, что, скажем, появится Новгородская республика, которая припомнит Москве средневековые обиды и объявит себя отдельной нацией.

— Что-то изменилось в национальной политике российской власти после Русской весны?

— Практически ничего. Есть отдельные заявления политиков, что власть собирается отстаивать интересы русских. Буквально на днях Владимир Путин сказал, что национальные интересы России заключаются в том, чтобы сделать русскому человеку хорошо. Но в юридическом плане ничего не поменялось.

— Если речь идёт о той модели национальной идентичности, которая навязывалась либералами в 90-х годах, то подобная программа может стать чудовищной ошибкой, — говорит директор Центра геополитических экспертиз, член Общественной Палаты России Валерий Коровин. — Поскольку она подразумевает создание политического гражданского общества из «атомизированных» граждан, забывших о своей этнической и прочих идентичностях. В значительной степени это просто толпа людей, мало понимающих, что их объединяет.

По сути — слегка видоизменённая формула американского «плавильного котла». У нас её пытаются продвигать такие влиятельные деятели, как директор Института этнологии и антропологии Валерий Тишков.

Эта модель разрушительна для этнического и культурного разнообразия. Она не сработала даже в самих США, где для неё были все условия, поскольку государство начиналось «с чистого листа». Эта же модель провалилась в Европе. Стирание различий между людьми, в том числе и гендерных, вызвало массу проблем. И внедрять её в России — чудовищно безответственная затея.

Другое дело, когда мы говорим об общероссийской консолидации, где субъектом являются не «атомизированные» граждане, а коллективные общности. То есть — этносы, в первую очередь. Или общины и конфессии. Вот из них и складывается российская государственность. Это естественная для нас модель, по сути, она восходит к устройству Российской империи. Её приоритет — стратегическое многообразие. Эти нюансы замалчиваются либералами, которые умышленно пытаются под красивые фразы об уважении к иным конфессиям и культурам, продвигать идею растворения русского и других народов в абстрактной политической гражданской нации.

При этом многие люди, которые искренне переживают за сохранение единства России, плохо понимают, о чём речь. И ведутся на слова либералов о том, что нам надо прививать «единые ценности». Пока не произойдёт понятийное упорядочение в этом вопросе, говорить о введении каких-то курсов для студентов преждевременно. Поскольку отточена только либеральная линия «плавильного котла». А альтернативная, органичная для России линия даже ещё толком не сформулирована.

— Айказ Микаелян, мнение которого цитируют СМИ, считает, что целью программы является «создание системы, которая воспитывала бы новое поколение — от дошкольников и до взрослых — с одинаковым набором ценностных установок. Это уважение к закону, всем конфессиям и национальностям, проживающим в России». Вроде бы звучит убедительно.

— Этот подход лежит в основе Стратегии национальной политики России до 2025 года, которая включает в себя два взаимоисключающих тезиса. С одной стороны, мы добиваемся возникновения общегражданской нации, перемалывающей этнические, конфессиональные и прочие особенности. С другой — уважаем эти самые перемалываемые этносы, конфессии т.д.

Если будем реализовывать данную Стратегию, то в лучшем случае всё останется так, как есть. А в худшем — традиционные этносы России будут сопротивляться навязываемым стандартам политической нации, что может привести к угрожающим для единства России тенденциям.

По сути, мы всё равно погружаемся в этноцид и фразы о сохранении многообразия призваны лишь успокаивать тех, кто выступает за сохранение этнических особенностей.

Всем, кто не хочет превращения россиян в гражданскую биомассу, либералы возражают: а мы в стратегии прописали, что выступаем за сохранение этносов. Но это уловка, обман, либеральный заговор, если хотите. Главная его цель — превращение русского народа в бессмысленных и беспощадных россиян.

Посмотрите, к чему привело создание единой политической нации на Украине. Всё этническое и культурное многообразие «незалежной» попытались привести к единому знаменателю. Когда это не получилось — в ход пошли «Грады».