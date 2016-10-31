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Медведев поручил вдвое снизить административную нагрузку на бизнес

09:38 31.10.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 2024 году снизить административную нагрузку на бизнес при надзорной реформе. Проект был предложен министром по вопросам «Открытого правительства» Михаилом Абызовым. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проект, который назван «Реформа контрольной и надзорной деятельности», предусматривает, что к 2018 году административная нагрузка на бизнес должна быть снижена на 20%, а к 2024 году она должна снизиться на 50%.

Работать над созданием, а потом и реализацией программы поручено сразу нескольким ведомствам — как силовым структурам (МВД, ФСБ и Генеральной прокуратуре), так и экономическому блоку (МЭР, Минкомсвязи, Минфин). Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минфину и непосредственно Абызову дано указание обеспечить повышение прозрачности контрольно-надзорной деятельности в отношении субъектов малого и среднего бизнеса.

Паспорт программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» поручено внести до 1 декабря в президиум совета.

Куратором программы назначен вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько. Решено также сформировать проектный комитет реформы.

Темы: Россия, Бизнес и предпринимательство в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 12:50
Вы не поняли

Пока разрешается отжимать 20% бизнеса,а до 2024 до 50%. Сегодня отжимают полностью,а кто не согласен-в тюрягу.Просто дошли до ручки,нечего уже отжимать.
31.10.2016, 12:26
+++

=Медведев поручил вдвое снизить административную нагрузку на бизнес=

Я так понял, что теперь с бизнеса будут вымогать на 1 миллион руб (к примеру), а 500 тыс. рублей. Нагрузку таким образом снизят вдвое.
31.10.2016, 12:06
Казак

Осталось понять: Что такое "бизнес в России".
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