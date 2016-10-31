Один из создателей ЕГЭ ушел в отставку из-за несогласия с Ольгой Васильевой

Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов подал в отставку с поста руководителя учебно-методического объединения (УМО) педагогических вузов, пишет «Коммерсант».

Свое решение Болотов объяснил несогласием с некоторыми инициативами министра образования Ольги Васильевой, занявшей этот пост в августе 2016 года.

В частности, он выступил против предложения главы Миноборнауки допускать к педагогической магистратуре только тех, кто закончил профильный бакалавриат.

«Это, мягко говоря, совсем неправильно, — считает Болотов.— Наоборот, всегда призывали выпускников классических университетов приходить работать в школу: филологов, математиков, химиков, физиков. А если их берут в школу, то надо дать право поступить в педагогическую магистратуру».

В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что предложение о педагогической магистратуре пока находится в стадии обсуждения и никаких решений пока не принято.

Решение Болотова покинуть пост руководителя УМО педагогических вузов в министерстве образования назвали «несвоевременным». В качестве возможного преемника Болотова, заявили представители министрества, рассматривается кандидатура и. о. первого проректора Педагогического университета имени Герцена Владимира Лаптева.

Виктор Болотов с 1992 по 2004 годы занимал пост замминистра образования. С 2004 по 2008 год он возглавлял Рособрнадзор. Является одним из авторов системы ЕГЭ.