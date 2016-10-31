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Один из создателей ЕГЭ ушел в отставку из-за несогласия с Ольгой Васильевой

13:39 31.10.2016
Ольга Васильева. Фото с сайта wikimedia.org
Ольга Васильева. Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов подал в отставку с поста руководителя учебно-методического объединения (УМО) педагогических вузов, пишет «Коммерсант».

Свое решение Болотов объяснил несогласием с некоторыми инициативами министра образования Ольги Васильевой, занявшей этот пост в августе 2016 года.

В частности, он выступил против предложения главы Миноборнауки допускать к педагогической магистратуре только тех, кто закончил профильный бакалавриат.

«Это, мягко говоря, совсем неправильно, — считает Болотов.— Наоборот, всегда призывали выпускников классических университетов приходить работать в школу: филологов, математиков, химиков, физиков. А если их берут в школу, то надо дать право поступить в педагогическую магистратуру».

В Минобрнауки, в свою очередь, заявили, что предложение о педагогической магистратуре пока находится в стадии обсуждения и никаких решений пока не принято.

Решение Болотова покинуть пост руководителя УМО педагогических вузов в министерстве образования назвали «несвоевременным». В качестве возможного преемника Болотова, заявили представители министрества, рассматривается кандидатура и. о. первого проректора Педагогического университета имени Герцена Владимира Лаптева.

Виктор Болотов с 1992 по 2004 годы занимал пост замминистра образования. С 2004 по 2008 год он возглавлял Рособрнадзор. Является одним из авторов системы ЕГЭ. 

Темы: Образование в России, Проблемы ЕГЭ, Школьное образование в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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31.10.2016, 19:18
Внедорожник

формализация проверки знаний путем проставления крестиков в формулярах функционирует дааавно, Болотов и Ко - переняли и применили, и поступление в магистратуру после профильного бакалавриата - в соответствии с "изобретенной" формализацией образовательного процесса, т.е. министр продолжил логику "перестройки" образования РФ, а Болотов - противоречит своим-же "изысканиям", т.к обычай передавать знания фактическими специалистами, - практиками и теоретиками, - это часть Советской системы образования... что говаривал проф.Преображенский про разруху в головах?...
31.10.2016, 19:03
Крутой

Формально министр права. Без диплома хирурга нельзя допускать в операционную. Без диплома юриста нельзя быть адвокатом. Почему же учителем можно без диплома педагога? Пусть выпускники университетов досдают соответствующие профильные дисциплины, а именно, педагогику. С другой стороны, а почему можно быть преподавателем вуза с обычным дипломом инженера? Ведь преподаватель вуза работает со студентами, значит, тоже нужно педагогическое образование. А то, что Болотов ушёл - хорошо. Нужно понизить статус ЕГЭ, точнее, оставить только технический арсенал для некоторых предметов, и вернуться к советской системе образования с заранее составленными экзаменационными билетами. Вузы должны проводить свои собственные вступительные экзамены. Для подготовки абитуриентов нужно напечатать в бумажном виде пособия по подготовке к вступительным экзаменам (как раньше и было ). Пора начать отлучать молодёжь от Интернета и вернуть её в реальную реальность.
31.10.2016, 17:40
Олег

Всех их - американских прихвостней - надо гнать оттуда поганой метлой...
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