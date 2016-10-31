Под Волгоградом школьники повредили памятники советским солдатам

В Волгоградской области двое школьников повредили памятники на Алее памяти советских воинов, погибших в годы Великой отечественной войны. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Сообщение о том, что на Алее памяти неизвестными повалены восемь мемориальных плит поступило в дежурную часть 30 октября. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых.

Выяснилось, что школьник гуляли неподалеку от Аллеи и один из них предложил свалить мемориальные плиты. Кроме того, несовершеннолетние вандалы повредили установленную на Аллее стелу, разбив облицовочную плитку.

В МВД отметили, что со школьниками были проведены профилактические беседы. Кроме того, решается вопрос о помещении их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

