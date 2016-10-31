]]> ]]>
Главная В России Новости

Под Волгоградом школьники повредили памятники советским солдатам

19:49 31.10.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

В Волгоградской области двое школьников повредили памятники на Алее памяти советских воинов, погибших в годы Великой отечественной войны. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

Сообщение о том, что на Алее памяти неизвестными повалены восемь мемориальных плит поступило в дежурную часть 30 октября. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых.

Выяснилось, что школьник гуляли неподалеку от Аллеи и один из них предложил свалить мемориальные плиты. Кроме того, несовершеннолетние вандалы повредили установленную на Аллее стелу, разбив облицовочную плитку.

В МВД отметили, что со школьниками были проведены профилактические беседы. Кроме того, решается вопрос о помещении их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
 

Темы: Россия, Волгоградская область, Происшествия, Память о Великой Отечественной войне, МВД России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.10.2016, 21:03
О?

Только ДВА школьника? Сколько ЛЕТ было "двум школьникам"? И КАКОГО РОСТА ОНИ БЫЛИ, что смогли ПОВАЛИТЬ ГРАНИТНЫЕ ПЛИТЫ И СТЕЛЛУ?
31.10.2016, 20:55
Юля с Бали

Думается,что если есть нормальная молодежь - то этих отморозков нужно наказать без суда и следствия.И так,чтобы у других подонков затряслись от ужаса сусала.
31.10.2016, 20:49
Слава**

А родителей заставить восстановить разрушенное!
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.